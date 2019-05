Mahmood e l'inedita versione per non udenti di Soldi

(Di lunedì 27 maggio 2019) Sul web circolano i video per nondei brani passati in rassegna all'ultimo Eurovision Song Contest. Una iniziativa speciale di una emittente belga che ha omaggiato anche. Qualche giorno fa, in concomitanza con il via della kermesse internazionale, sono stati diffusi sul canale YouTube dell’emittente Avrotros i video dei brani in gara per non. Diversi interpreti del linguaggio dei segni hanno “tradotto” in tempo reale le parole delle canzoni. E’ successo anche per “” die il risultato è sorprendente. La clip, pubblicata il 12 maggio, ha totalizzato oltre 53mila visualizzazioni.” si è classificato al secondo posto con soli 27 punti di distacco dal primo classificato.si è aggiudicato anche il Composer Award, il premio assegnato alla miglior composizione in gara, diventando il primo italiano a vincerlo.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...