Farage dilaga in un Regno Unito che sta male

(Di lunedì 27 maggio 2019) Parte l’Eurostar delle 8.52 dalla stazione di Bruxelles. In due ore il treno ad alta velocità mi riporterà in redazione a Londra dopo la maratona giornalistica al Parlamento Europeo per i risultati delle elezioni.Mentre il treno esce dalla stazione, ripenso ai tempi della nascita dell’Eurostar, nel lontano novembre 1994. Sembrava meravigliosa l’idea di un tunnel sotto la manica, di un treno che riuscisse a varcare il confine più simbolico dentro l’Europa, quella separazione fisica che fa sì che i Britannici riferiscano sempre al resto dell’Europa come ‘il continente’.L’Eurostar è la manifestazione di una Europa più unita e più connessa. Qui quando passano con i rinfreschi, oltre al caffè, offrono il tè sia con una fetta di limone (alla ‘continentale’) che con il ...

