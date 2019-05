«Beverly Hills 90210» | i best look delle tre attrici protagoniste

Che ruolo avrà lo spin-off di Beverly Hills - 90210 - nel revival della serie? “Si torna al concetto originale” : Il revival di Beverly Hills attualmente in lavorazione non avrà apparentemente alcun rapporto con lo spin-off di qualche anno fa: in sostanza, la nuova serie ignorerà 90210, ispirata all'originale e ambientata nelle stesse location, ovvero al West Beverly High, che è stata trasmessa da The CW dal 2008 al 2013. A chiarire che relazione ci sarà tra il prossimo revival e lo spin-off è stata una delle star della serie, Jennie Garth, in ...

Megan Fox non aveva mai visto Beverly Hills 90210 - ma è sposata con "David Silver" - : Marina Lanzone Lo ha raccontato suo marito Brian Austin Green, alias David Silver. "Quando ci siamo incontrati la prima volta, ha notato solo la mia somiglianza con Justin Timbelake" e si è innamorata Beverly Hills 90210 è sicuramente la serie più cult degli anni ’90, ma non per Megan Fox. A rivelare questo dettaglio alla rivista People è stato proprio il marito Brian Austin Green che, ironia della sorte, è stato uno dei personaggi ...

Brad Pitt e Leonardo DiCaprio a Cannes 2019 ricordano Luke Perry : “Beverly Hills 90210 era un’icona per noi” : È davvero emozionante vedere due star come Brad Pitt e Leonardo DiCaprio commuoversi mentre parlano di Luke Perry. I due attori hanno infiammato la croisette di Cannes 2019, dove sono arrivati insieme a Margot Robbie e Quentin Tarantino per presentare il nuovo film del regista, "Once Upon a Time in Hollywood". Fan in delirio alla vista dei due divi, ma al quadretto mancava lui, il mitico Dylan di Beverly Hills 90201. Luke Perry è scomparso ...

Riapre il Peach Pit per il revival di Beverly Hills 90210 : il cast arriva sul set di Vancouver nello storico locale : Non sappiamo ancora quale sarà il destino di questo revival di Beverly Hills 90210 e se piacerà o meno ai fan in crisi d'astinenza ormai da anni, ma quello che è certo è che ogni volta viene a galla una foto, un video o solo un suono è un tuffo al cuore per tutti e questo già basta. La prima foto insieme del cast intorno al tavolo di lettura del primo copione ha fatto il giro del mondo in pochi minuti conquistando il pubblico e per il primo ...

Guai sul set di Beverly Hills. Tutta colpa di Shannen Doherty? - : Carlo Lanna Ancora problemi sul set di Beverly Hills e, secondo le ultime indiscrezioni, la Doherty è la causa di tutto C’è una tempesta sul set di Beverly Hills. La serie cult degli anni ’90 che ha segnato un’intera generazione di appassionati, tornerà il prossimo mese di agosto con sei nuovi episodi, per un progetto unico del suo genere, non un vero e proprio revival. Ma la notizia è non è questa. Secondo come stato riportato da ...

Beverly Hills 90210 perde pezzi importanti ancor prima di cominciare : colpa di due attrici? : Dopo la presentazione agli Upfront di Fox per il palinsesto 2019/2020, scoppia il primo caso intorno al reboot di Beverly Hills 90210: a quanto pare, infatti, la serie ha già perso il suo showrunner e alcuni capo sceneggiatori impegnati nel progetto, forse a causa di dissidi con due attrici del cast. A riportarlo in esclusiva è Variety, che spiega come Beverly Hills stia perdendo pezzi importanti ancor prima di iniziare. I tempi sono molto ...

«Beverly Hills 90210» : dietro le quinte si litiga (di nuovo). E arriva un nuovo showrunner

Beverly Hills revival - i fan lo aspettano ma dietro le quinte già si litiga (e gli sceneggiatori cambiano) : Non sono bastati 19 anni per stemperare tutti gli animi. E mentre i fan di tutto il mondo si riversano in massa sulle prime informazioni e sulle prime immagini pubblicate, dietro le quinte dello show già si litiga. Evidentemente il presentimento di essere seduti su una gallina dalle uova d'oro scatena gli entusiasmi.Partiamo dalle note più lieti: il teaser promo di BH90210, che trovate anche in apertura, in cui i protagonisti Jason ...