Battlefield V | nuova mappa in arrivo questa settimana

Battlefield V : la nuova modalità restringe il campo di battaglia delle mappe : Il team di Battlefield V ha annunciato l'arrivo di una nuova modalità di gioco.DICE ha svelato una nuova modalità , chiamata Grind, che, come riportato da VG247, sarà disponibile fino al 24 aprile. Grind è una variante della modalità Conquista: al suo interno ci saranno 32 giocatori per squadra, ma il campo di battaglia sarà condensato e più ristretto.Questa configurazione presenta 3 punti di acquisizione per mappa. Le mappe disponibili in questa ...

La nuova patch di Battlefield 5 introduce migliorie alla modalità Firestorm : Nella giornata di oggi DICE ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Battlefield 5, volto a bilanciare alcuni aspetti della modalità Firestorm. I giocatori PS4 dovranno scaricare circa 3.5 GB mentre per gli utenti PC le dimensioni saranno quasi il doppio, ovvero 6.59 GB.Ora non ci resta che dare uno sguardo alle novità più importanti, riportate da Gamingbolt: Firestorm - Gameplay fixes and changes Leggi altro...