Amici | pace tra Rudy Zerbi e Giordana Angi? Forse no | sotto a questa foto un dubbio

Renato Zero ospite ad Amici di Maria De Filippi il 20 aprile - sarà pace con Loredana Bertè? : Renato Zero ospite ad Amici di Maria De Filippi il 20 aprile. Lo spot di presentazione con Amico ha fatto immediatamente pensare a un possibile confronto con Loredana Bertè, che solo una settimana fa aveva parlato con polemica dell'ormai ex amico dal quale è divisa da anni. Al netto di tutte le polemiche, Renato Zero sarà sul palco per affiancare i ragazzi ancora in gara, per un ritorno che è ormai una tradizione del programma. L'artista ...