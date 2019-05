La montagna è mistica | ma in solitudine

ilgiornale

(Di domenica 26 maggio 2019) Lorenzo Scandroglio L a coda per salire sulla cima più alta del mondo, l'Everest, con i suoi 8.848 metri, assume un significato unico e assoluto, anche se non è da oggi che sappiamo che è così: l'illusione (perché occorre ricordarlo di un'illusione si tratta pur sempre), che non esistano differenze tra alto e basso, ovvero fra il luogo più elevato al limite della sopravvivenza umana e i luoghi accessibili senza fatica, raggiunge con questo episodio il suo apìce simbolico. Trasfigurando le foto che stanno circolando in questi giorni, viene facile immaginare una variante dei gironi danteschi raffigurati da William Blake in cui gli alpinisti incedono trascinando il passo, su piedi sbilenchi che indossano i ramponi come fauci infernali, appoggiandosi a piccozze dal profilo ferale e alle spalle di chi li precede, fra conati di vomito, imprecazioni, grida. Ma poiché, come detto, ...

Antonella_Noire : L'#alpinismo in senso lato è l'attività in cui si realizzano e vivono-insieme,intensamente e interamente-tutte le d… -