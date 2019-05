Irlanda,referendum: divorzio più veloce

Agenzia_Ansa : #Irlanda, il #referendum sul #divorzio passa con l'82% di sì #ANSA - RaiNews : L'82 per cento ha votato per una legge che rende più breve il periodo di separazione dei coniugi - Agenzia_Italia : Risultati del referendum sul divorzio in Irlanda: l'82% lo vuole più facile -

Vittoria schiacciante innel voto per la riforma del: l'82% degli elettori ha scelto il sì,abolendo la legge in base alla quale sono necessari quattro anni di separazione per poterlo ottenere. Il governo irlandese si è detto pronto ad accorciare i termini, impegnandosi a ridurre a 2 anni il tempo della separazione prima della richiesta diL'affluenza è stata di poco superiore al 50%.(Di domenica 26 maggio 2019)