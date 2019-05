In Francia Le Pen batte Macron Germania | boom Verdi L' Spd crolla

Europee - affluenza alta. Le Pen al 23% - primo partito in Francia. Germania : Merkel vince - boom Verdi : Seggi aperti dalle 7.00 in 21 dei 28 Stati membri dell'Unione europea. Da giovedì, circa 418 milioni di cittadini in tutta Europa sono state chiamati a eleggere 751 membri...

Europee - in Francia in testa Le Pen : 20.26 Primi exit poll in Europa con affluenza record, intorno al 51%. In Francia, in testa Marine Le Pen con il 23%,davanti a République en marche di Macron al 21,9%. In Ungheria Fidesz del presidente Orban è dato al 56%. In Germania la Cdu-Csu è al 28%, secondi i Verdi con il 22%. L'estrema destra si ferma al 10,5%. In avanti i socialisti spagnoli, in calo i popolari. In Bulgaria,in testa i conservatori del premier Borissov, così come in ...

Elezioni europee - exit poll in Francia : Marine Le Pen guida l'ondata sovranista - asfaltato Macron : È un'ondata sovranista quella che arriva dai primi exit poll in Francia per le Elezioni europee. Secondo i dati pubblicati dai media belgi, la lista del Rassemblement National di Marine Le Pen si è attestato come primo partito in Francia, con un distacco di circa tre punti sulla lista Renaissance de

Sondaggi elettorali Francia : Europee - Le Pen allunga su Macron : Sondaggi elettorali Francia: Europee, Le Pen allunga su Macron A meno di due giorni dalle elezioni Europee, il Rassemblement National di Marine Le Pen allunga su la République en Marche del presidente Emmanuel Macron. A sostenerlo è un ultimo Sondaggio realizzato dall’Istituto Harris Interactive-Epoka per Le Figaro, secondo cui il partito euro scettico e alleato in Europa della Lega di Matteo Salvini ha guadagnato mezzo punto ...