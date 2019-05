Gf | è passione irrefrenabile tra Francesca e Gennaro Lui | Ti voglio fare di

ilgiornale

(Di domenica 26 maggio 2019) Alessandro Pagliuca Nella casa del Grande Fratello 16 è oramai palese che tranon ci sia una semplice amicizia: le effusioni tra i due sono infatti continue Casa del "Grande Fratello 16" sempre più bollente.erano sdraiati su una poltrona fuori in giardino e l'attrazione tra i due era tangibile anche a distanza. I due da un pò di tempo molto vicini, non smettono di cercarsi con sguardi maliziosi. Lui probabilmente in un subbuglio d’emozioni e non riuscendosi a trattenere ha affermato il suo desiderio nei confronti di lei: "Tidi tutto! Tutte le scene che mi vengono in mente!". Il ragazzo ha sempre più difficoltà a stare vicino all’amica a causa del sentimento che prova per lei sempre più in crescendo. Con il labiale le dice infatti di allontanarsi: "Basta basta basta, tu non devi stare più vicino a me!" Ciò viene detto tra ...

