Elezioni europee | alle 12 affluenza del 16 | 72% in linea con il 2014

Elezioni europee : i DATI di affluenza nazionale e dei capoluoghi di Regione alle 12 : In occasione delle Elezioni Europee in Italia alle ore 12 ha votato (tutte le sezioni) il 16,72% degli aventi diritto, in linea con le analoghe Elezioni del 2014 (16,66%): lo ha reso noto il sito del Ministero dell’Interno. Nel 2014 l’affluenza finale alle ore 23 fu del 58,6%. alle politiche del 2018 l’affluenza alle ore 12 fu del 19,4% (dato della Camera). Elezioni Europee: affluenza alle ore 12 nei capoluoghi di ...

Elezioni europee - candidati e liste della circoscrizione Sud : Oggi si vota in Italia per le Elezioni europee: urne aperte dalle 7 alle 23 in tutti i Comuni italiani, in alcuni dei quali si vota anche per le Elezioni amministrative. Ecco tutti i candidati, le liste e i partiti a cui è possibile assegnare la preferenza nella circoscrizione Sud, composta da Campania, Puglia, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria.Continua a leggere

Nigel Farage - un’ombra sulle Elezioni europee e il destino incerto della Gran Bretagna : Nigel Farage, il fondatore dello Ukip (Partito del Regno Unito), dopo il vittorioso referendum per la Brexit del giugno 2016 era uscito di scena. Il partito aveva raggiunto l’obiettivo e il suo leader aveva preferito mettersi da parte. Dopo tre anni e continui rinvii però, la Gran Bretagna non è ancora ufficialmente uscita dall’Unione Europea. Ed ecco che, in concomitanza con le elezioni del Parlamento europeo, Nigel Farage riappare sulla scena ...

Elezioni europee - candidati e liste della circoscrizione Centro : Domani si vota per le Elezioni europee: l'Italia è divisa in cinque circoscrizioni, e quella del Centro comprende Lazio, Marche, Umbria e Toscana. Ecco tutti i candidati dei principali partiti che si presentano alle Elezioni europee nella circoscrizione Centro, con i nomi e le liste.Continua a leggere

