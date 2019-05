Elezioni europee 2019 | liste e simboli dei partiti candidati

Elezioni europee - exit poll in Francia : Marine Le Pen guida l'ondata sovranista - asfaltato Macron : È un'ondata sovranista quella che arriva dai primi exit poll in Francia per le Elezioni europee. Secondo i dati pubblicati dai media belgi, la lista del Rassemblement National di Marine Le Pen si è attestato come primo partito in Francia, con un distacco di circa tre punti sulla lista Renaissance de

Alle 19 l’affluenza per le Elezioni europee è stata del 43 - 63 per cento - in leggero aumento rispetto al 2014 : l’affluenza rilevata Alle 19 per le elezioni europee, in corso oggi in Italia, è stimata intorno al 43,63 per cento, un dato in leggero aumento rispetto a quello del 2014, quando Alle 19 aveva votato il 41,99 per cento degli aventi

Elezioni europee - affluenza Italia in aumento alle 19 : 43%. Salvini : cambiamento è nell'aria : affluenza in aumento alle Elezioni europee: alle ore 19, quando sono pervenuti i dati di 5766 comuni su 7.915, ha votato il 43,10% degli aventi diritto. alle Elezioni del 2014 erano stati il...

Elezioni europee - il dato dell'affluenza delle 19 : perché Salvini e la Lega possono sorridere : I primi dati dell'affluenza delle 19 diffusi dal Viminale si attestano al 43,12%, in crescita rispetto alle precedenti Elezioni Europee del 2014, quando alla stessa ora l'affluenza era stata del 41,62% sulla base di oltre 6mila comuni su 7915. Tra i dati più significativi c'è quello che arriva da Mi

Chi votare alle Elezioni europee? I test e i programmi per gli indecisi : Si vota fino alle 23 per le Elezioni europee: in molti si sono già recati al seggio per scegliere che volto avrà il nuovo Europarlamento, ma sono molti gli elettori ancora indecisi. Per aiutarli a orientarsi tra i programmi dei diversi partiti sono stati elaborati una serie di test: ecco i più interessanti a prova di indecisi.Continua a leggere

Elezioni europee 2019 - exit poll Germania : Cdu primo partito - ma la Merkel mai così in giù. Volano i Verdi : Elezioni europee, gli exit poll in Germania. Alle europee in Germania l'Unione Cdu-Csu di Angela Merkel si conferma il primo partito negli exit poll per le europee con il 27.5%, ma perde il...

Elezioni europee - Salvini denuncia : 'Vogliono danneggiare la Lega - in giro istruzioni di voto false' : I social network sono da tempo fortemente criticati per il ruolo che, volontariamente o no, ricoprono nel diffondere fake news. Solo due settimane fa, Facebook ha proceduto alla chiusura di pagine che diffondevano notizie di politca false. Risolvere questo problema diventa ancora più urgente in tempi di Elezioni. I più sprovveduti, infatti, possono imbattersi in istruzioni per il voto che rischiano di portare migliaia di schede ad essere ...

Elezioni europee 2019 - in Germania per gli exit poll Cdu della Merkel avanti - verdi secondi : I popolari hanno sostanzialmente tenuto rispetto al 2014, crollo dei socialdemocratici mentre l’estrema destra dell’Afd resta ferma al 10

