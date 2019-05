Teramo | accordo per la cessione delle quote da Campitelli a Franco Iachini

calcioweb.eu

(Di sabato 25 maggio 2019) IlCalcio, club militante in Serie C, comunica in una nota che nella tarda serata di ieri è stato raggiunto l’economico tra Lucianoe l’imprenditore teramano, per ladella totalitàsociali afferenti al Presidente del sodalizio biancorosso. Entro i primi giorni di giugno – si legge – il passaggio di consegne verrà ratificato presso uno studio notarile, mentre i dettagli dell’intesa saranno esposti in una successiva conferenza stampa. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le notizie sulla Serie CL'articoloper ladaCalcioWeb.

