Ma cosa fa il Parlamento Ue? Alcune decisioni che hanno migliorato la vita dei cittadini

Parlamento diviso - non i populisti cosa temono davvero i mercati : Elezioni europee al via con le urne aperte già ieri in Olanda e Gran Bretagna (dove regna sempre più il caos per quanto riguarda la Brexit). Solo domenica sera partiranno gli scrutini, ma i mercati già ora sembrano prevedere una nuova avanzata dei movimenti populisti in tutto il vecchio continente. Se come ci si attende la maggioranza dell'EuroParlamento resterà nelle mani di Socialdemocratici e Popolari, magari ...

Una settimana al voto : cosa succede nell'Europarlamento in caso di Brexit : Il paradosso inglese: col caos Brexit si torna alle urne (con Farage verso il trionfo). Che Europarlamento ci aspetta? Lo...

Raggi : Salvini aveva occasione per fare cosa buona - certa che Parlamento riuscirà a correggere : Roma – “Salvini aveva un’occasione per fare una cosa buona per gli italiani con il Salva Italia, avrebbe cancellato 2,5 miliardi di debiti a carico di tutti gli italiani. Immagino solo quante cose si possono fare con questa somma, le scuole che si possono aprire, gli aiuti alle imprese e alle famiglie. Tante misure concrete. In realta’, sono certa che il Parlamento riuscira’ a intervenire e correggere tutto ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 Aprile : Europarlamento : cosa hanno fatto gl’italiani in 5 anni : Legislatura europea – Si chiude il 18 Se questo è un (euro) deputato: record e flop a Strasburgo Dati e analisi di cinque anni della pattuglia italiana in Parlamento, dalla Spinelli a Salvini (che ha rinunciato) di Andrea Valdambrini TrigonomeTria di Marco Travaglio Ottimisti come siamo, confidiamo di vivere abbastanza per conoscere, dopo i segreti di Fatima e quelli del Dna, anche i misteri della fossa delle Marianne, dello Yeti e ...

cosa è successo alla proposta di legge sul revenge porn in parlamento : La prima firmataria del Ddl sul revenge porn Elvira Evangelista (con la giacca rossa) presenta la proposta al Senato. Insieme a lei, da sinistra, Selvaggia Lucarelli, Stefano Patuanelli, Federica Sciarelli, Maria Rosaria Giglio (madre di Tiziana Cantone) e Salvatore Giuliano (foto: Fabio Cimaglia / LaPresse) Governo e opposizione si dividono anche sulla violenza sulle donne. Giovedì 28 marzo la Camera dei deputati ha respinto con 232 no e 218 sì ...

Ora legale abolita dal Parlamento Europeo : ecco adesso cosa avviene : E' notizia di oggi quella della decisione del Parlamento Europeo di porre fine all'ora legale. Per meglio dire, con 410 voti a favore, 192 contrari e 51 astenuti, è passata la risoluzione...

Copyright - il Parlamento europeo approva la direttiva Ue. cosa cambia ora : Il Parlamento europeo ha dato l’ok alla direttiva sul Copyright con le nuove regole sul diritto d’autore. Il via libera dall’aula di Strasburgo all’accordo provvisorio raggiunto a febbraio sulle nuove norme sul rispetto del diritto d’autore in Internet è passato con 348 sì, 274 no e 36 astenuti. Le nuove norme Ue sul Copyright, che includono salvaguardie alla libertà di espressione, consentiranno a ...

L’Europarlamento approva la direttiva europa per il diritto d’autore in rete cosa cambia-Quello che c’è da sapere : I favorevoli sono stati 348, i contrari 274, gli astenuti 36: nonostante il lobbying delle multinazionali del digitale