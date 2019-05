Jambo | l' hit dell' estate lanciato dalla Ferreri E si balla con J-Ax e Bertè

ilgiornale

(Di sabato 25 maggio 2019) Maria Teresa Santaguida Ecco i tormentoni per le serate al mare tutti prodotticoppia Takagi e Ketra Due anni fa da Roma volavamo «a Bangkok passando per Londra ed Hong-Kong», l'anno scorso abbiamo assaporato il Brasile con «Amore e capoeira», ma anche «Bali», nel 2019 sogniamo l'Africa con «»... ma alla fine che c'importa? Purché siaci va bene anche «Ostia Lido» e non se ne parli più. Nella stagione calda col refrain dei porti chiusi ee incertezze economiche, anche per i tormentoni musicali ci immaginiamo un po' etnici e un po' tradizionali, per non sbagliare. E se proprio dobbiamo spingerci verso Cuba basta un po' di «Tequila e San Miguel», purché qualcuno ci rassicuri che l'epoca di «Maradona e Pelè» non è ancora finita. Possiamo ancora sperare. Fine maggio e di hit del solleone in canna ne è rimasta solo qualcuna, molte invece sono già fuori: ...

Tony969696 : RT @RadioAirplay_it: #Jambo la nuova hit di @takagibeatz e @MrKetra feat @omimusiconline & @giusyferreri #OnAir da oggi è già trasmesso da… - Tony969696 : RT @RADIOBRUNO1: “Jambo”: arriva la nuova hit dell’estate di Takagi & Ketra feat Omi e Giusy Ferreri #Jambo #TakagieKetra #Omi #RadioBruno… - JonathanCuomo : RT @AlpitourWorld: @neos_air e #BravoClub partner di @SonyMusicItaly nella realizzazione del video musicale della hit estiva #Jambo, di @ta… -