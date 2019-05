A Castellammare di Stabia è stata varata Trieste | la più grande nave militare italiana

Castellammare - Vento forte e palo in bilico - rimossi alcuni striscioni della Juve Stabia a Corso Garibaldi : La festa della promozione in B delle vespe potrà avere inizio, ma non sarà possibile abbellire le strade della città con alcuni addobbi. Infatti, proprio stamattina nei pressi di Corso Garibaldi i ...

La Juve Stabia vince 2-1 e vola in B - è festa grande a Castellammare : La Juve Stabia (serie C, girone C) ha battuto 2-1 la Vibonese ed è matematicamente promossa in serie B con due giornate di anticipo sulla fine del campionato. I gol di Paponi su rigore, al...

Frattese-Giugliano - lo spareggio a Castellammare di Stabia : NAPOLI - La gara di spareggio per la vittoria del campionato di Eccellenza, tra Frattese e Giugliano, si disputerà allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, domenica 28 aprile alle ore 16. ...