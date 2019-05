Scegliamo le parole giuste Agcom lancia Stop hate speech | la

huffingtonpost

(Di venerdì 24 maggio 2019) L’continua la propria battaglia contro le espressioni di odio. Il Consiglio dell’Autorità ha approvato le nuove “Disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all’”, accompagnandole con uno spot.Nel video si vede un adulto che, dopo aver guardato in tv programmi che incitano all’odio, gioca a scarabeo con dei bambini di varie etnie: il primo compone solonegative, i secondi favoriscono termini di inclusione. Attraverso il regolamento l’intende fornire un quadro più definito di norme per contrastare le espressioni d’odio seguendo le normative italiane ed europee contro le forme di discriminazione. Le nuove regole stabiliscono i principi cui devono adeguarsi i fornitori di servizi televisivi e radiofonici italiani nel campo ...

