Oltre 120 persone in cima all’Everest in un giorno

Meteo Umbria : temperature sotto la media - neve in Appennino Oltre i 1000-1200 metri : Cielo molto nuvoloso oggi in Umbria con locali precipitazioni sparse, nevose in Appennino oltre i 1000-1200 metri. Le temperature sono in calo ulteriore con valori decisamente inferiori alle medie. In alcune località la colonnina di mercurio è scesa sotto allo zero la scorsa notte, come a Forca Canapine e Castelluccio di Norcia dove la minima registrata è stata di -3,8°C. Le stazioni di rilevamento del Centro funzionale della Protezione civile ...

Fisioterapisti - ostetriche - logopedisti - Oltre 120 posti in un concorso che scade il 19/05 : Stanno per scadere le domande per partecipare al concorso pubblico per assunzioni di 125 lavoratori in ambito sanitario. Il bando di concorso è stato indetto dalla ASL di Bari e pubblicato il 19 aprile sulla Gazzetta ufficiale. La scadenza delle istanze è fissata per il 19 maggio alle ore 23:59, cioè decorsi i canonici 30 giorni dall’avvenuta pubblicazione. Numerose e varie le figure professionali in ambito sanitario ricercate. Differenti ...

Food : alla Milano week Oltre 120mila partecipanti in 7 giorni : Milano, 13 mag. (Labitalia) - oltre 120.000 partecipanti, con un incremento superiore al 20% rispet[...]

Vino : aggiudicate 120 bottiglie per Oltre 30mila euro ad Asta del Barolo : Cuneo, 13 mag. (Labitalia) - aggiudicate 120 bottiglie, in 51 lotti, di Barolo raffinato con etiche[...]

Siria - Onu : Oltre 120 morti - 180mila sfollati dall'offensiva di Assad su Idlib : nei raid aerei compiuti dal 29 aprile al 9 maggio sono stati colpiti 15 tra ospedali e cliniche mediche, 16 scuole e tre campi profughi

IVA - la grande truffa : così l'Europa ha perso Oltre 1200 miliardi in 7 anni : Numeri da far tremare i polsi quelli che riguardano la più grande rapina del secolo: oltre 1200 miliardi di euro, per la precisione 1260, destinati ai 28 paesi dell'Unione europea sono scomparsi in ...

Inps - quota 100 : arrivate Oltre 120mila domande : Sono oltre 120mila le domande arrivate all'Inps per quota 100 . Secondo l'ultima nota ufficiale dell'Istituto sono infatti 123.976 le richieste arrivate al 26 aprile 2019. A richiederlo sono stati ...

Epidemia di morbillo in Madagascar - Oltre 1200 morti : oltre 1200 morti a causa dell'Epidemia di morbillo . È questo il tragico bilancio in Madagascar , dove dallo scorso ottobre l'Epidemia ha iniziato macinare morti in tutta l'isola al largo della costa ...