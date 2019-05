Occhi rossi | difficoltà respiratorie | congestione nasale? Cosa fare in caso di allergia?

Neve di maggio : fiOcchi grossi a Bagno di Romagna - 450 metri! [VIDEO] : Ancora sorprese in Emilia Romagna, alle prese con l'ennesima ondata di freddo anomalo di questo insolito maggio. Vi abbiamo mostrato stamattina le nevicate avvenute sulle colline sin sui 500-600...

Futuro De Rossi - bookmakers scatenati : Usa e Giappone in pole - ma Occhio al Boca Juniors : Daniele De Rossi allettato dall’idea di giocare nel Boca Juniors, ma le offerte per il centrocampiste di certo saranno molteplici Il fattore economico spingerebbe, razionalmente, verso uno dei campionati emergenti a Est o a Ovest della Serie A. Quello di cuore, invece, verso la caldissima platea della Primera Division argentina. Dopo l’annuncio choc di Daniele De Rossi, che lascerà la Roma a fine stagione, gli analisti Snai si ...

Genoa - Sturaro operato al ginOcchio : intervento riuscito - tornerà nella prossima stagione : Arrivederci alla prossima stagione per Stefano Sturaro , che è stato operato oggi a Villa Stuart per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, resasi necessaria dopo il ...

MotoGp - Joan Mir non crede ai suoi Occhi : “è surreale che Valentino Rossi…” : Il pilota della Suzuki ha parlato di Valentino Rossi nel corso di un evento, rivelando un particolare retroscena Primo anno in MotoGp, tante cose da imparare e una voglia matta di mettersi in mostra ottenendo fin da subito buoni risultati. Joan Mir è desideroso di aumentare sempre di più il feeling con la Suzuki, per avvicinarsi alle prestazioni del compagno di squadra. AFP/LaPresse Presente a Madrid per una breve visita nel negozio ...

Le serie tv in arrivo dopo Pasqua - le prossime uscite da tenere d’Occhio : I cataloghi di Netflix e delle altre piattaforme di streaming sono in costante aggiornamento e queste ultime settimane di aprile non fanno eccezione. Tra le serie tv in arrivo dopo Pasqua in Italia segnaliamo tre titoli promettenti: Chambers, The good place e Street food. Vediamoli in dettaglio. Chambers, stagione 1 Chambers, su Netflix dal 26 aprile, è un thriller paranormale creato da Leach Rachel e atteso da mesi soprattutto per il peso del ...

Khedira deve operarsi al ginOcchio : stagione finita. "Tornerò per i nostri prossimi obiettivi" : stagione finita per Sami Khedira, che dovrà essere operato al ginocchio destro. "Il centrocampista - fa sapere la Juve - accusa infatti delle problematiche al ginocchio destro in corso di accertamento ...

Amstel Gold Race 2019 : gli outsiders. Occhio ai pezzi grossi come Sagan - Kwiatkowski e Gilbert : Arrivano le Classiche delle Ardenne e cambiano, anche se non troppo, gli scenari. Ci si sposta dalle pietre alle côtes: domenica, nel giorno della Santa Pasqua, è in programma l‘Amstel Gold Race, la Classica della Birra. Negli ultimi due anni rivoluzione al percorso, con il Cauberg che non è più il punto d’arrivo della gara olandese: un motivo in più per allargare la lista dei possibili vincitori. Andiamo a scoprire gli outsiders in ...

Occhio di Falco : Jeremy Renner nella prossima serie tv Disney : Jeremy Renner con arco e frecce nel ruolo di Occhio di Falco : non parliamo di un film a lui dedicato ma di una serie tv . Stando a quanto riporta Variety , l'attore dovrebbe riprendere il suo ruolo ...