Napoli | De Laurentiis a 360° | dall’arrivo di Quagliarella al caso Insigne

De Laurentiis : «Offerti 900 mln ma non vendo il Napoli» : Nessuna intenzione di vendere il Napoli. È questo il pensiero di Aurelio De Laurentiis, patron dei campani, che oggi festeggia 70 anni con una lunga intervista sul Corriere dello Sport, in cui conferma la volontà di non cedere la società partenopea. «Giorni fa mi si è avvicinato un signore con fare amichevole ma anche circospetto. […] L'articolo De Laurentiis: «Offerti 900 mln ma non vendo il Napoli» è stato realizzato da Calcio e Finanza ...

De Laurentiis : «Offerti 900 milioni ma il Napoli non è in vendita» : Nessuna intenzione di vendere il Napoli. È questo il pensiero di Aurelio De Laurentiis, patron dei campani, che oggi festeggia 70 anni con una lunga intervista sul Corriere dello Sport, in cui conferma la volontà di non cedere la società partenopea. «Giorni fa mi si è avvicinato un signore con fare amichevole ma anche circospetto. […] L'articolo De Laurentiis: «Offerti 900 milioni ma il Napoli non è in vendita» è stato realizzato da ...

Amichevoli estive Napoli - De Laurentiis rivela : “Giocheremo contro Liverpool - Marsiglia e una novità…” : Amichevoli estive Napoli, De Laurentiis rivela: Amichevoli estive Napoli. Intervista fiume del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Il patron parla a tutto tondo di calciomercato, progetti e sogni. Inoltre, ADL, nella sua lunga intervista rilasciata ai microfoni de ‘Il Corriere dello Sport’, annuncia anche le Amichevoli che la squadra guidata da Carlo Ancelotti disputerà durante il ritiro estivo che si terrà a Dimaro ...

Napoli - De Laurentiis show : “voglio Quagliarella” - poi un’altra frecciata alla Juve ed annuncio sul futuro del club : E’ stata comunque una stagione buona per il Napoli, il club azzurro ha conquistato il secondo posto in campionato l’accesso alla prossima Champions League, adesso il club azzurro sta programmando la prossima stagione. Interessante intervista de ‘Il Corriere dello Sport’ al presidente De Laurentiis, tra presente e futuro indicazioni anche su Quagliarella. Ripensando alle gioie e ai dolori: le fa male ancora quello ...

De Laurentiis : “Ho rifiutato 900 milioni per il Napoli. Scudetto 18-19 è nostro. Su Quagliarella e Insigne…” : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis parla di calciomercato e non solo nella sua lunga intervista rilasciata ai microfoni de ‘Il Corriere dello Sport’. De Laurentiis non è ancora chiaro se la tensione sia cresciuta o se la sua vita sia stata alleggerita da quando si occupa di Calcio. “Io penso che soddisfazioni ne siano state colte e il nostro status internazionale è evidente: mai, a parte l’ epoca dei successi ...

De Laurentiis : «Ho rifiutato 900 milioni per il Napoli. Quagliarella? Meriterebbe il ritorno» : Il Corriere dello Sport, a firma Antonio Giordano, intervista Aurelio De Laurentiis che oggi compie 70 anni. Il presidente del Napoli rivela di aver rifiutato un’offerta di 900 milioni per rilevare il Napoli. “Giorni fa mi si è avvicinato un signore che mi ha detto: “Sai, Aurelio, ho la possibilità di presentarti un acquirente che avrebbe intenzione di offrire 900 milioni di euro. Ho sorriso e gli ho ribadito quello che ho detto ...

Napoli - stoccata shock di De Laurentiis alla Juventus : “loro sempre aiutati - sonoi padroni d’Italia!” : Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, rifila una velenosa stoccata alla Juventus tirando in ballo dei presunti favori che avrebbero reso più semplice la vittoria del campionato dei bianconeri La Juventus festeggia il suo ottavo scudetto consecutivo e dalle frequenze di Radio Kiss Kiss arrivano pesanti stoccate da parte di Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli paragona le due società, sottolineandone le differenze e ...

Napoli - Aurelio De Laurentiis snobba Maurito Icardi : 'Abbiamo già Milik' : Aurelio De Laurentiis è uno di quei presidenti che quando parla fa sempre rumore e anche in questo caso non ha annoiato con le sue dichiarazioni durante la Race of the Cure a Roma, in cui ha parlato di un possibile interessamento per Maurito Icardi. Un'interesse che lo stesso numero uno partenopeo ha voluto smentire, elogiando pubblicante il polacco Milik, che in questa stagione si sta comportando veramente molto bene. De Laurentiis ha parlato ...

Napoli - De Laurentiis scatenato : le voci su Icardi - il futuro di Allegri e De Rossi : “Credo che non ci possa essere delusione per una società che è sempre in Europa da 10 anni a questa parte”. Sono le dichiarazioni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis prima di Napoli-Inter ai microfoni di Sky Sport. “Icardi? Era nelle nostre intenzioni tre anni fa. Oggi come oggi abbiamo Milik che è un grandissimo attaccante”, aggiunge a margine della Race for the Cure, a Roma. “Allegri? Credo che ...

VIDEO – De Rossi-Napoli - De Laurentiis apre : “Lo prenderei subito è un uomo di sport! Magari hanno già venduto la Roma…” : Napoli-De Rossi, clamorosa apertura del presidente Aurelio De Laurentiis Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo Allegri e la Juve e su De Rossi, a marigne della Race for the Cure: “Allegri? Agnelli è stato molto chiaro. Un po’ di dietrologia ci può sempre essere, ma dopo cinque anni è difficile motivare ancora i giocatori, il pubblico e la società, ma Agnelli ha fatto un discorso inappuntabile. La ...

Allan-Napoli - Repubblica : “Resta in bilico la sua posizione. De Laurentiis gli ha rivolto un messaggio alla cena” : allan-Napoli, Repubblica scrive sul futuro del brasiliano allan-Napoli. La stagione del brasiliano si può dividere in due fasi quella prima di gennaio e quella dopo. Fino all’ interesse del Psg, il centrocampista azzurro è stato annoverato tra i più forti in circolazione. Un giudizio legittimo, nato dopo un girone di andata giocato in maniera eccelsa. Mentre si può dire il contrario per i mesi successivi, caratterizzati da prove ...

Calciomercato Napoli - svolta Lozano - CorSport : “De Laurentiis incassa un altro si : i dettagli” : Calciomercato Napoli, svolta Lozano. Le ultime de Il Corrriere dello Sport: Calciomercato Napoli. Su Hirving Lozano, si era già espresso Carlo Ancelotti, confermando un certo interesse per l’ attaccante esterno messicano. Inoltre, il tecnico azzurro ha dato le prime indicazioni di mercato nel post gara di Napoli-Cagliari. “Cerchiamo un attaccante. Non do importanza alla struttura fisica, ma alla capacità di muoversi e attaccare la ...

Napoli - De Laurentiis : “Annata bellissima. Ancelotti è stato bravissimo” : “E’ stata un’annata bellissima grazie al lavoro di tutti voi presenti. Sono entusiasta di aver trovato un allenatore come Carlo che è stato bravissimo perché ha saputo prendervi per mano e convertirvi ad un altro tipo di gioco”. Queste le parole del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis durante la cena di fine anno della squadra. Il numero 1 del club ha voluto elogiare il lavoro di Carlo Ancelotti, alla prima ...

De Laurentiis alla cena di fine anno : «Napoli - Insigne come Quagliarella» : «Stasera ringrazierò Ancelotti e la squadra, non era facile ricominciare dopo il ciclo di Sarri». Così Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Tv Luna, appena prima della cena...