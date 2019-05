Milano | bimbo ucciso in casa | padre resta in carcere Può uccidere ancora e

Milano - bimbo ucciso a due anni - «Sui piedi ustioni e bruciature fatte con un accendino» : Mehmed Hrustic, il bimbo morto a due anni a Milano, subiva da tempo le violenze del papà Aliza, finito in carcere per averlo ucciso di botte. Non riuscivo a dormire, mi sono alzato e...

Milano - parla la mamma del bimbo ucciso dal padre : ‘I piedini bruciati con l’accendino’ : Continuano nel carcere di San Vittore a Milano gli interrogatori di Aljica Hrustic. Il 25enne rom di origine croata, ma nato a Firenze, è accusato di aver barbaramente ucciso a botte il figlio Mehmed, di soli 2 anni e 5 mesi, nella notte tra martedì e mercoledì. Assistito dall’avvocato Giovanna Berra, il giovane sta ripercorrendo davanti al pm Giovanna Cavalleri tutti i passaggi di quanto accaduto verso le tre, nella casa occupata in cui vive ...

Milano - la madre del bimbo ucciso in casa dal padre : "Aliza è un violento - picchiava anche me" : Il piccolo di due anni è stato ammazzato a mani nude. Sul corpo segni di violenza precedenti alla notte della tragedia: "Quando mio marito fuma va fuori di testa, perde il controllo". E' quanto ha raccontato Silvija Zahirovic

Milano : bimbo di due anni trovato morto in casa : Aggiornamento ore 14:30 - È stato fermato dalla polizia Aljich Rhustic, il 25enne di origini croate accusato dalla moglie di aver ucciso il loro bimbo di due anni a Milano. Dopo aver telefonato al 112, l’uomo ha abbandonato l’appartamento lasciando la moglie da sola ad attendere i soccorsi in via Ricciarelli. Gli agenti lo hanno individuato poche ore dopo la chiamata in un’abitazione in zona Giambellino. A tradirlo il ...

