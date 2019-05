Lione | esplode pacco bomba | almeno 8 feriti | Macron | È un attacco alla ...

Lione - esplode pacco bomba : almeno 8 feriti : ...

Lione - pacco bomba con “chiodi e bulloni” esplode in una via del centro : almeno otto feriti. Macron : “E’ un attacco” : Un pacco bomba con chiodi, viti e bulloni è esploso nel centro di Lione in Francia e almeno otto persone sono rimaste ferite. Tra loro c’è anche una bimba di otto anni. Secondo le prime informazioni, i fatti si sono verificati in una zona pedonale nei pressi di Place Bellecour. Secondo i media francesi, l’esplosione è avvenuta in rue Victor-Hugo, e il pacco era posato davanti a una boulangerie. Il presidente della Repubblica Emmanuel ...

