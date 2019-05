Ligue 1 – Perde il Psg di Buffon | espulso Balotelli nel Marsiglia | i verdetti e la

calcioweb.eu

(Di venerdì 24 maggio 2019) Si è giocata la 38esima e ultima giornata della1.il Psg,nel, retrocede il Caen. Il Paris Saint-Germain campione di Francia chiude con una sconfitta per 3-1 in casa del Reims, in quella che è stata probabilmente l’ultima partita di Gigicon la compagine transalpina. Con il gol di questa sera Mbappé vince la classifica marcatori con 33 centri. Vince anche il(1-0 sul Montpellier), conprotagonista in negativo con l’espulsione subita nel finale dopo essere partito dalla panchina. RISULTATI1 Amiens-Guingamp 2-1 Angers-St Etienne 1-1 Caen-Bordeaux 0-1 Dijon-Tolosa 2-1-Montpellier 1-0 Nantes-Strasburgo 0-1 Nimes-Lione 2-3 Nizza-Monaco 2-0 Reims-PSG 3-1 Rennes-Lille 3-1 CLASSIFICA: Psg 91 punti; Lille 75; Lione 72; St.Etienne 66;61; Montpellier 59; Nizza 56; Reims 55; Nimes 53; ...

