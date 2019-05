Foot Locker e adidas presentano Speedfactory | svelato il primo modello della serie city

sportfair

(Di venerdì 24 maggio 2019)unaper il lancio del nuovo esclusivo progetto. Talenti locali di Berlino, Parigi, Milano e Londra creano sneaker in edizione limitata che rapil DNA delle rispettive cittàin Europa presenta oggi ilsuain edizione limitata nell’ambito di un nuovo progetto con ladicombina la produzione di calzature completamente accelerata, la co-creazione open-source e la produzione localizzata per offrire agli appassionati di sneaker di tutto il mondo prodotti ad-hoc in edizione limitata. Questi prodottiesclusivi passano dal concept al punto vendita a velocità impressionanti. Prendendo come riferimento le iconiche silhouettehanno chiesto a menti creative locali di infondere il DNApropria città nel ...

permabsence : RT @LigureLa: Madonna che accollo calenda, lo vedrei bene a lavorare da foot locker (semicit) - LigureLa : Madonna che accollo calenda, lo vedrei bene a lavorare da foot locker (semicit) - scontOmaggio : Concorso Gillette Vieri: vinci gratis 1.000 buoni Foot Locker da 50€ -