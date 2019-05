Como | 46enne esce con un' amica per un' escursione | precipita in una scarpata e muore

Blastingnews

(Di venerdì 24 maggio 2019) Una terribile tragedia si è verificata ieri a Castiglione d'Intelvi, località montana della provincia di. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, unaromena ha perso la vita in seguito ad una tragica caduta da una, alta un centinaio di metri. Per lei purtroppo non c'è stato nulla da fare, i soccorsi, intervenuti anche con un elicottero, sono stati vani. A recuperare il corpo esanime della vittima sono stati gli operatori del soccorso alpino, allertati da un'che si trovava con la donna. Sul luogo del fatto di cronaca sono giunti anche i carabinieri, per i rilievi del caso, e i Vigili del Fuoco, oltre ai sanitari del 118. Stavano facendo un'Secondo quanto riferisce la testata giornalistica Il Mattino, sulle sue pagine online, le donne avevano deciso di fare un'su un sentiero della zona. Purtroppo avrebbero perso ...

Sampfan : RT @LiguriaOggi: Como, esce a fare una passeggiata e scivola in un canale: morta 46enne - LiguriaOggi : Como, esce a fare una passeggiata e scivola in un canale: morta 46enne - lorenteggio : Castiglione d'Intelvi (#como). Precipita in canale durante escursione con amica, deceduta 46enne #soccorsoalpino… -