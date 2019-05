' C' era una volta a Hollywood' | presentato a Cannes l' ultimo film di Quentin Tarantino

Conte ha in serbo una sorpresa : la nuova Inter non giocherà col 3-5-2 : Antonio Conte si appresta a sorprendere tutti in casa Inter con un modulo che soddisfi le caratteristiche dei calciatori attualmente in rosa Antonio Conte, a meno di clamorose sorprese, sarà il prossimo allenatore dell’Inter anche qualora Spalletti dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Gli obiettivi nerrazzurri erano ben altri ad inizio stagione, dunque la società opterà per un cambio alla guida tecnica ...

Carolyn Smith, ospite di 'Storie italiane', su Rai1, ha cercato di spiegare cosa sta succedendo tra Dani Osvaldo, Veera Kinnunen, Stefano Oradei, al centro di un triangolo incandescente a 'Ballando con le stelle 2019':

Juventus - gli Agnelli danno alla moglie di Guardiola una Maserati : mister in arrivo? : Il City smentisce, la Juve non nega, Guardiola sta zitto, ma intanto, le voci si rincorrono, gli avvistamenti si moltiplicano, gli indizi abbondano. E presto Guardiola potrebbe palesarsi a Torino, visto che, due giorni fa, intorno alle ore 12.50, la signora Cristina Serra, moglie dell'attuale tecnic

Dubbi sul Trono di Spade. L’attore Kit Haringon teme che possa essere considerata una serie sessista - : Carlo Lanna Dopo il finale del Trono di Spade, Kit Harington si rivela in un'intervista, e afferma che i fan potrebbero considerare il cult della tv di oggi una serie sessista Appena una settimana fa è calato definitivamente il sipario su Il Trono di Spade. Proprio in vista del finale di serie, Kit Harington che ha interpretato per 8 lunghe stagioni l’amatissimo Jon Snow, in un’intervista che ha rilasciato all’Hollywood Reporter, ...

GUARDIOLA JUVENTUS- Smentite, conferme, nuove smentite e nuove conferme. Ci risiamo, il capitolo Pep Guardiola sembrerebbe non essere finito. Dopo l'accostamento ai bianconeri fatto dall'agenzia di stampa dell'AGI, e dopo la secca smentita del Manchester City, sarebbe arrivata un nuovo piccolo dettaglio che potrebbe avvicinare il tecnico spagnolo alla Juventus. Di fatto, secondo quanto riportato

Elezioni comunali Prato 2019 - ho smesso di pensare a quanto prenderà Salvini e ho fatto politica : Ho cominciato questa campagna elettorale all’apice del Salvinismo. Come una moda, il culto del “Capitano” sembrava avesse irrimediabilmente contagiato i più. Da me, a Prato, funziona così per i locali della movida, siccome una città di duecentomila abitanti non ha abbastanza viveur per riempire sempre tutti i locali, allora si gira come gira la moda. Per qualche mese alcuni locali sono completamente pieni ed altri completamente vuoti, poi ...

Sondaggi Swg : Alitalia - italiani preferiscono vendita ad una compagnia estera : Sondaggi Swg: Alitalia, italiani preferiscono vendita ad una compagnia estera La vendita di Alitalia è ancora sul tavolo del Mise. L’ultima proroga scade il prossimo 15 giugno, abbondantemente dopo le elezioni europee. Eppure un’intesa sul futuro della compagnia di bandiera ancora non si vede. Sondaggi Swg: vendita Alitalia, Toto si sfila All’appello manca infatti sempre quel 40% della futura compagine societaria. ...

I server di Dauntless letteralmente pieni : i giocatori sono costretti ad aspettare fino a 3 ore per partecipare a una partita : Nonostante una lunga permanenza in open beta, lo sviluppatore di Dauntless, Phoenix Labs, sembra non riuscire a tenere il passo con le esigenze tecniche di un lancio corretto. O, più precisamente, sembra non riuscire a gestire le richieste di un'improvvisa ondata di popolarità, visto che tantissimi giocatori vogliono prendere parte a un match, incuriositi dal gioco.Dauntless è un hunting game cooperativo gratuito con un vero cross-platform e ...

Juventus - Pjanic : “Allegri sa come trasformare 24 calciatori in una squadra. Francia? era più facile ma ho scelto la Bosnia” : Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, oggi pomeriggio all’Allianz Stadium ha partecipato a un evento organizzato da Randstad dedicato ai talenti e ha rilasciato importanti dichiarazioni. Nel dettaglio, il bosniaco ha parlato di Allegri: “Allegri sa bene come trasformare ventiquattro calciatori in una squadra. Gli ho sempre fatto i complimenti per come è riuscito a gestire il gruppo. Noi giocatori siamo sempre stati ...

LIVE Trieste 83-79 Cremona basket - Gara -3 Play-off 2019 in DIRETTA : Diener riavvicina le squadre con una tripla mortifera : Tutto in quaranta minuti, o forse di più. Il PalaRubini di Trieste è pronto ad accogliere Gara -3 dei quarti di finale playoff del Campionato Italiano di basket. A sfidarsi da una parte i padroni di casa dell’Alma, dall’altra una Vanoli Cremona pronta a chiudere le ostilità; visto il 2-0 con cui si presenta in Friuli Venezia Giulia. Sacchetti e i suoi infatti hanno sfruttato a pieno il fattore campo spuntandola prima 82-75 e poi ...

Sanità - terapia del dolore : una giornata per il diritto a non soffrire sia fisicamente che moralmente : Presentata oggi a Roma della XVIII giornata nazionale del sollievo, in programma domenica. Un’occasione per fare il punto sull’applicazione della Legge 38/2010 sulle cure palliative e la terapia del dolore. Formazione degli operatori per promuovere l’umanizzazione delle cure e assistenza sul territorio “senza dolore”: questi sono i due aspetti fondamentali in materia di cure palliative e terapia del dolore ...

LIVE Trento-Venezia 0-0 basket - Gara-3 Play-off 2019 in DIRETTA : l’Aquila proverà ad allungare la serie in casa! I lagunari invece a chiuderla : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Trento-Venezia, Gara-3 dei quarti di finale dei playoff di serie A: alle 20.45 al PalaTrento, ultima possibilità per l’Aquila dovranno giocarsi il fattore campo per prolungare la serie contro i lagunari che sono pronti a raggiungere la semifinale di serie A. Quinta sfida dell’anno tra le finaliste dello Scudetto 2017, quando la spuntò la Reyer Venezia in gara-6: una beffa atroce per ...

Assolta l'ex infermiera di Lugo accusata della morte di una paziente : La decisione dei giudici dell'appello bis a Bologna dopo che la suprema Corte aveva chiesto un nuovo processo per Daniela Poggiali. Il suo commento: "Per chi sa aspettare, la verità viene fuori, sempre"

