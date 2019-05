Catastrofico inquinamento in Congo | veri e propri fiumi di rifiuti di plastica soffocano

meteoweb.eu

(Di venerdì 24 maggio 2019) A Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica deldidisi stanno impadronendo dei corsi d’acqua della città. Migliaia di bottiglie disi sono accumulate nel corso degli anni, causando gravi inondazioni quando piove. I video che trovate in fondo all’articolo sono eloquenti. È inquietante e sconcertante osservare come i corsi d’acqua siano totalmente inondati dalla, ulteriore segno dell’allarmanteche questo materiale ha creato sul nostro pianeta. In uno dei video, il residente Eric Katankupole, visibilmente stufo della situazione, spiega all’AFP: “È iniziato tra il 2003 e il 2004, l’accumulo didie le persone che gettano via idi. Soprattutto quando piove, tutti ne approfittano e gettano inella pioggia nel fiume Kalamu”. Quando piove, le ostruzioni possono portare ...