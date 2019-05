Anche a Ragusa l' iniziativa Ance bloccadegrado

Castrazione chimica - raccolta di firme oggi e domani Anche in provincia di Ragusa : anche in alcune piazze delle città della provincia di Ragusa, oggi e domani sarà possibile firmare per la proposta di legge sulla Castrazione chimica

Il Famila vince Anche gara 2 a Ragusa e sente profumo di scudetto della stella : SCHIO 65 Ragusa 47 SCHIO - Buona pure gara2 della finale scudetto al PalaRomare per Il Famila, campione d'Italia in carica, che dopo gara1 di mercoledì, 69-64, ha superato per la seconda volta il ...

Basket femminile - Finale Scudetto 2019 : Schio fa sua Anche gara-2 contro Ragusa e vede il Tricolore : Il Famila Schio si avvicina al suo decimo titolo dopo aver vinto anche gara-2 della Finale Scudetto 2019. Le venete hanno sconfitto la Passalacqua Ragusa per 65-47 al termine di una partita che si era decisa già dopo i primi dieci minuti. Adesso Schio si trova ad una sola vittoria dal Tricolore, mentre le siciliane si trovano con le spalle al muro e sono costrette a vincere le prossime tre partite. Ottima prestazione di Justin Lavender, che ha ...

Ragusa - poliziotto uccide la moglie nel sonno e si ammazza : in casa Anche due bimbi. L'ultimo post : «Ti ho dedicato tutta la mia vita» : Un poliziotto in servizio alla stradale di Ragusa ha ucciso la moglie e con la pistola d'ordinanza si è suicidato. È accaduto la scorsa notte nell'abitazione della coppia...

Una Greta Anche a Ragusa : la crociata di una quattordicenne per le spiagge pulite : Ha soltanto 14 anni, ma vuole dare una mano all'ambiente. Nicole Radice, una ragazzina della provincia di Como ha scritto settimane fa al sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, per proporgli un'idea: '...