Un milione di specie rischiano di estinguersi

ideegreen

(Di giovedì 23 maggio 2019) Undidel Pianeta sono a rischio estinzione. L’allarme proviene da un report su scala globale lanciato dalle Nazioni Unite. Alla base del triste futuro che potrebbe colpire in maniera irreparabile la biodiversità, la mano devastante dell’uomo. Deforestazione, sviluppo intensivo, overfishing, inquinamento, caccia, cambiamenti climatici sono solo alcune delle cause scatenanti. Le conseguenze di questo quadro preoccupante potrebbero toccare da vicino anche gli stessi esseri umani. “Le prove sono palesi: la natura è in pericolo. Perciò lo siamo anche noi”, ha commentato Sandra Díaz, co-direttrice del Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services. (altro…) UndidiIdee Green.

GEvVC : RT @lucarallo: Un milione di specie vegetali e animali a rischio estinzione di massa. Cos'è la biodiversità e quali potrebbero essere le c… - EnerRinn : RT @lucarallo: Un milione di specie vegetali e animali a rischio estinzione di massa. Cos'è la biodiversità e quali potrebbero essere le c… - maurizioi : RT @lucarallo: Un milione di specie vegetali e animali a rischio estinzione di massa. Cos'è la biodiversità e quali potrebbero essere le c… -