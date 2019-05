Ultime Notizie Roma del 23-05-2019 ore 12 | 10

romadailynews

(Di giovedì 23 maggio 2019)Daily News radiogiornale appuntamento con l’informazione per ritrovate l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio a 27 anni dalle stragi di Capaci e di via D’Amelio legati alla medesima orrenda strategia criminale La Repubblica si inchina nel ricordo delle vittime di stringere i familiari l’ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel giorno delle commemorazioni per i 27 anni dalla morte di Falcone all’arrivo della nave della legalità a Palermo sulla quale 1500 studenti si sono riuniti hanno discusso sulla legalità alla tendere la nave in porto Maria Falcone Presidente dell’Associazione Giovanni Falcone il sindaco di Palermo Leoluca Orlando un autobus di linea è andato a fuoco stamattina in via Sistina al centro storico diè accaduto intorno alle 7:30 secondo quanto riferito daiieri si tratta di un bonus energia ...

