Pierfrancesco Favino e Marco Bellocchio | «Il traditore non è un film di mafia»

Il Traditore : trama - cast e anticipazioni del film con Pierfrancesco Favino : Il Traditore: trama, cast e anticipazioni del film con Pierfrancesco Favino Tra i molti film in uscita al cinema questo mese, c’è anche Il Traditore, film drammatico diretto da Marco Bellocchio. La pellicola narra le vicende di Tommaso Buscetta, mafioso e successivamente collaboratore di giustizia, membro di Cosa nostra. Ecco la trama, il cast completo e quando esce al cinema. LEGGI ANCHE: Takara – La notte che ho nuotato: ...

“Che tempo che fa” – Trentesima puntata del 19 maggio 2019 – Tra gli ospiti : Luigi Di Maio - Pierfrancesco Favino - Heather Parisi - Cesare Cremonini - Thegiornalisti. : Che tempo che fa è su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:00 circa. La puntata del lunedì, […] L'articolo “Che tempo che fa” – Trentesima puntata del 19 maggio 2019 – Tra gli ospiti: Luigi Di Maio, Pierfrancesco ...

È il giorno de “Il Traditore a Cannes 72” - Pierfrancesco Favino incontra Giancarlo Giannini : È il momento di Pierfrancesco Favino a Cannes 72: oggi la presentazione de "Il Traditore" Tommaso Buscetta L’attesa è finita. Pierfrancesco Favino è a Cannes 72 insieme al regista Marco Bellocchio per presentare l’unico film italiano in concorso per la Palma D’Oro, “Il ...

Pierfrancesco Favino sulla cover di Vanity Fair : Pierfrancesco Favino: «Così ho convinto Bellocchio a farmi interpretare Buscetta»Pierfrancesco Favino: «Così ho convinto Bellocchio a farmi interpretare Buscetta»Pierfrancesco Favino: «Così ho convinto Bellocchio a farmi interpretare Buscetta»Pierfrancesco Favino: «Così ho convinto Bellocchio a farmi interpretare Buscetta»Pierfrancesco Favino: «Così ho convinto Bellocchio a farmi interpretare Buscetta»Pierfrancesco Favino: «Così ho convinto ...

L’evoluzione di Pierfrancesco Favino ne “Il Traditore” Tommaso Buscetta : Cannes attende Favino con Il Traditore. Si avvicina sempre di più il momento de “Il Traditore”. Il film di Marco Bellocchio verrà presentato al Festival di Cannes il 24 maggio e uscirà nelle sale italiane il 23, giorno della ricorrenza della morte di Giovanni Falcone, come ha spiegato Favino ...

Pierfrancesco Favino : "Quando papà è morto ero sul set - continuai a girare" - : Alessandro Zoppo L’attore, protagonista a Cannes con “Il traditore”, ricorda il rapporto col padre, scomparso mentre girava in Marocco, e “il dolore che mi attraversò a ondate” Pierfrancesco Favino racconta per la prima volta il rapporto con suo padre. L’attore, protagonista al Festival di Cannes con Il traditore (film di Marco Bellocchio che ha suscitato polemiche per l’uscita in sala fissata al 23 maggio) ha rivelato a Vanity Fair ...

Pierfrancesco Favino : "Ero sul set quando papà è morto - continuai a girare" : Pierfrancesco Favino si trovava sul set quando ha appreso la notizia della morte di suo padre. A Vanity Fair, l’attore - protagonista del film Il traditore, in concorso in questi giorni a Cannes - racconta il rapporto con il genitore scomparso, che tentò di dissuaderlo dal sogno di diventare attore, ma alla fine gli ha testimoniato il suo orgoglio. ″È il 2002. Sono nel deserto, nei panni del sergente Rizzo, ...

Moglie e Marito - Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak si scambiano i corpi : Un matrimonio in crisi, il più classico (almeno per la commedia cinematografica) scambio dei corpi, i ruoli invertiti e tanti incidenti: è questa la ricetta del film Moglie e Marito con Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak. La pellicola in onda su Canale 5 martedì 9 aprile alle 21,20 è un film che per MyMovies merita un voto alto, 3,13 su 5, e che anche TvZap merita un’attenta e divertita visione. Moglie e Marito, trama e cast Andrea e ...

Programmi TV di stasera - martedì 9 aprile 2019. Su Canale5 Kasia Smutniak e Pierfrancesco Favino in «Moglie e Marito» : Kasia Smutniak e Pierfrancesco Favino in Moglie e Marito Rai1, ore 21.25: Meraviglie – La penisola dei tesori – Ultima Puntata Il viaggio di Alberto Angela è arrivato a conclusione. Il percorso attraverso i tesori del nostro paese di quest’ultima puntata parte da una gemma incastonata tra le colline delle Marche, Urbino, una città ricca di storia, arte e cultura, una meraviglia del Rinascimento italiano. Si visiterà il maestoso ...