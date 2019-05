Inter-Empoli | l’ultimatum dei tifosi | il durissimo comunicato della Curva Nord

calcioweb.eu

(Di giovedì 23 maggio 2019) ”Nessuna scusa, nessun perdono, domenica fuori i coglioni”. E’ questo l’inizio del messaggiodell’alla squadra nerazzurra, in vista del decisivo match di campionato contro l’che potrebbe portare la qualificazione in Champions League. ”Noi daremo tutto per sostenere l’ma se fallirete l’obiettivo, la battaglia non sara’ piu’ per allontanare il solo Icardi ma per una totale rifondazione chiedendo l’esclusione di tutti coloro che saranno stati protagonisti in negativo di una stagione che malgrado tutto rimaniamo fiduciosi possa ancora concludersi con la riconquista di un obiettivo importante che non mancheremmo certo di celebrare. Avanti”, conclude il messaggio. Calciomercato, tutto su Lukaku: 30 milioni più Perisic per arrivare al ...

