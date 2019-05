Formula E – Per Nissan e dams la tappa in Germania non è solo una gara

sportfair

(Di giovedì 23 maggio 2019) Questa settimanae.arriva inper la penultimaeuropea del campionatoE che si svolgerà presso l’aeroporto Tempelhof di Berlinogareggerà nella capitale tedesca forte del suo miglior risultato nel campionato a Monaco lo scorso 11 maggio, dove Oliver Rowland ha conquistato la terza pole position della stagione ed è salito sul podio in seconda posizione. Sebastien Buemi lo ha seguito conquistando la quinta posizione. Per, leader nella mobilità elettrica, laE non èunama è la piattaforma ideale per mostrare il lato prestazionale delle tecnologie dei veicoli elettrici in linea con laIntelligent Mobility che ridefinisce il modo in cui i veicoli vengono alimentati, guidati e integrati nella società. Nel 2018, LEAF è stato il veicolo elettrico più venduto in Europa e lo scorso ottobre ha superato la fase di ...

