Addio Game of Thrones | la serie che ci ha convinto tutti di essere sceneggiatori

(Di giovedì 23 maggio 2019) È finito il Trono di spade. Polverizzato il Re della Notte, pugnalata a morte Daenerys, eletto re dei Sette Regni il personaggio su cui nessuno avrebbe scommesso, disciolto il trono con una vampata di drago, volato via Drogon, è calato il sipario su quello che è stato un fenomeno unico nella storia della tv. Sentite già la mancanza di Daenerys e Cersei? Siete orfani del sarcasmo di Bronn delle Acque Nere e persino dello sguardo perso in lontananze siderali di Bran? Normale. Questatv ci ha accompagnato dal 2011 fino a pochi giorni fa, in un alternarsi di aspettative ora esaudite ora deluse. In un’intervista, Maradona disse che del calcio gli mancavano anche i fischi. Può darsi che a voi mancheranno anche i post avvelenati e il senso di ingiustizia nel vedere una puntata sprecata, non girata come secondo avrebbe dovuto perché pure lo sdegno era sintomo di una passione ...

