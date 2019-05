Tottenham | Eriksen verso il Real Madrid | può essere Ceballos il sostituto

calcioweb.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Ilsi prepara per la storica finale di Champions League contro ilma nel frattempo pensa anche al mercato della prossima stagione. Il pezzo pregiato è Christian, in scadenza nel 2020 e destinato a partire in estate, si pensa alche potrebbeDani, 22enne di proprietà delche Mauricio Pochettino vede come alternativa ideale al danese. Secondo quanto riporta As il centrocampista ha deciso di lasciare ildopo il ritorno di Zinedine Zidane, l’operazione non è comunque facile perchè i Blancos non vorrebbero perdere completamente il controllo sul calciatore e preferirebbe cederlo in prestito con eventuale recompra. Proprio ilpuntapotrebbeuna contropartita. CalcioWeb, le ultime notizie e gli aggiornamenti sul calcio italiano ed esteroL'articolo...

