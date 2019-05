The Voice of Italy | i giudici hanno scelto e vanno in battaglia

Ascolti Martedì 21 maggio - The Voice (10.6%) tra Come un Gatto in Tangenziale (17.5%) e Rush (10.3%) : Ascolti Tv Martedì 21 maggio(articolo in aggiornamento)Come un Gatto in Tangenziale – Canale 5 – 3.78 milioni e 17.5%Rush – Rai 1 – 2.36 milioni e 10.3%The Voice – Rai 2 – 2.05 milioni e 10.6%diMartedì – La7 – 1.6 milioni e 7.5%Il Segreto – Rete 4 – 1.82 milioni e 7.3% Una Vita Rete 4 – 1.36 milioni e 6.5%#Cartabianca – Rai 3 – 1.29 milioni e 6.4%300 – Italia 1 ...

Ascolti TV | Martedì 21 maggio 2019. Come un Gatto in Tangenziale 17.5% - The Voice 10.6% - Rush 10.3% : Paola Cortellesi in Come un Gatto in Tangenziale Il rilascio dei dati auditel di ieri ha subito un ritardo per un problema tecnico. Su Rai1 Rush ha conquistato 2.359.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Canale 5 Come un Gatto in Tangenziale ha raccolto davanti al video 3.780.000 spettatori pari al 17.5% di share. Su Rai2 The Voice of Italy ha interessato 2.050.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Italia 1 300 - L’Alba di un ...

Simona Ventura in ciabatte a The Voice - il retroscena - : Novella Toloni La conduttrice del talent musicale targato Rai Due ha svelato sui social un piccolo retroscena del programma, che la vede protagonista durante il dietro le quinte con i parenti dei cantanti Simona Ventura è un uragano di simpatia e lo sta dimostrando sia fuori sia sopra il palco della sua trasmissione, The Voice of Italy. La conduttrice è tornata a essere la regina indiscussa di “Mamma Rai”, prima come spigliata ospite ...

The Voice - Morgan ricorda il padre suicida e si commuove : “Lui ha fallito completamente” : Sul palco di uno dei teatri più belli del mondo, il Teatro Antonio Belloni di Barlassina in Brianza, Morgan si è lasciato andare in un lungo racconto privato, durante le riprese di “The Voice Of Italy”. Il coach, infatti, ha accolto i suoi concorrenti per selezionarne sei in vista delle Battle, aprendo inaspettatamente il suo cuore. C’è una grande ferita nella vita del cantautore e riguarda il padre che si è suicidato l’11 ottobre 1988. “Questo ...

The Voice - passa Da Vinci - figlio d’arte e attore di Gomorra - : Andrea Conti Tra i concorrenti che si sono presentati al talent di Rai Due c’è anche Francesco Da Vinci, figlio d'arte che è stato presentato dal coach Gigi D'Alessio. Il rapper napoletano ha scelto la squadra di Gué Pequeno Colpo di scena durante le Blind Audition di “The Voice Of Italy”, il talent show condotto da Simona Ventura. Davanti ai quattro coach Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini, Morgan e Gué Pequeno si è presentato un ...

The Voice - pioggia di critiche sui vestiti dei coach : la risposta del talent in una clip : Ultima puntata delle Blind Auditions a The Voice of Italy e il popolo del web deride conduttrice e coach per gli abiti sempre uguali. Arriva la risposta ironica in un video.

The Voice of Italy 2019 Team e talenti di tutti i coach : THE Voice OF Italy 2019 Team. Con la quinta ed ultima puntata di Blind Audition martedì 21 maggio, i coach di The Voice of Italy hanno definito i sei talenti che passeranno nella seconda fase. Ecco di seguito tutti i talenti dei Team che vedremo alle Battle. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING The Voice of Italy 2019 Team Elettra Lamborghini ECCO I MEMBRI DEL Team ELETTRA: Greta Giordano, Leslie, Tahnee Rodriguez, Andrea Bertè, ...

Ascolti The Voice - 21 maggio : auditel Simona Ventura e altre reti : The Voice of Italy: gli Ascolti di Simona Ventura di ieri, 21 maggio È andata in onda ieri sera la quinta puntata di The Voice of Italy 2019, l’ultima dedicata alle Blind Auditions. Il talent musicale di Rai2 condotto da Simona Ventura ha sfidato il film di Canale5 in prima tv Come un gatto in tangenziale con Paola Cortellesi e il ricordo di Niki Lauda su Rai1 con Rush. Italia1 ha mandato in onda il film 300: L’alba di un impero, ...

The Voice - c’è anche Francesco Da Vinci : il figlio di Sal Da Vinci che ha recitato in Gomorra 4 : Nell’ultima Blind Audition di The Voice of Italy c’era anche un figlio d’arte: è Francesco Da Vinci, giovane cantante napoletano figlio di Sal Da Vinci, terzo classificato al Festival di Sanremo 2009. A presentarlo è stato Gigi D’Alessio: “Questo ragazzo lo conosco da quando aveva 3 anni. Suo papà si chiama Sal Da Vinci, un mio grandissimo amico. Suo nonno era Mario Da Vinci (anche lui noto cantante e attore, ...

The Voice 2019 i concorrenti e le squadre definitive che andranno alle Battle : The Voice 2019 i concorrenti scelti nelle Blind AuditionsChi sono i concorrenti della nuova edizione di The Voice? Puntata dopo puntata andremo a conoscerli e a inserirli all’interno di questo articolo che sarà aggiornato con tutti i nuovi nomi. Per avere sempre a disposizione la lista dei concorrenti della nuova edizione di The Voice.Un’edizione che vede Simona Ventura alla conduzione e giudici/coach Morgan, Elettra Lamborghini, Gue ...

The Voice 2019 : Gigi D’Alessio e Guè Pequeno cantano “Non Dirgli Mai” (VIDEO) : The Voice 2019: Gigi D’Alessio e Guè Pequeno in un featuring inedito. cantano una versione di “Non Dirgli Mai” di Gigi D’Alessio (VIDEO)Nella quinta puntata delle Blind Audition di The Voice of Italy, in onda ogni martedì su Rai 2 e condotto da Simona Ventura. Nelle serdie girevoli dei giudici abbiamo ritrovato Gigi D’Alessio, Guè Pequeno, Elettra Lamborghini e Morgan. Nella puntata c’è spazio anche per ...

The Voice 2019 : Leslie canta Ready or Not e va nel Team Elettra (VIDEO) : The Voice 2019: Leslie canta “Ready Or Not”. Si gira solo Elettra Lamborghini e va nel suo Team. (VIDEO)Su Rai 2 è andata in onda la quinta puntata delle Blind Audition di The Voice Of Italy. Il programma è in onda ogni martedì su Rai 2, ed è condotto da Simona Ventura con Gue Pequeno, Elettra Lamborghini, Gigi D’alessio e Morgan nelle sedie girevoli dei giudici. Tra i concorrenti che hanno ricevuto un giudizio positivo da parte dei ...

Paga pegno! A The Voice of Italy Guè Pequeno canta Non dirmi mai di Gigi D’Alessio : Nell'ultima puntata a chiudere le Blind Audition è stato Guè Pequeno che deve Pagare pegno cantando una canzone di Gigi D'Alessio che si è seduto al pianoforte seguito da dall'altro giudice. “Ecco la fine di una brillante carriera da rapper” dice Morgan, mentre Simona fa entrare un pianoforte in studio e chiede a Gigi di andar a pianoforte ad ‘aiutare’ il suo collega. Sulle le note di “Non dirmi mai” Guè prende il microfono e ...