Siena | bus turistico si ribalta | un morto e diversi feriti

Bus si ribalta vicino a Siena - un turista morto e diversi feriti : Un bus turistico è uscito di strada e si è ribaltato questa mattina sulla Siena-Firenze all’altezza di Monteriggioni in direzione sud. Una persona è morta. A bordo una comitiva di turisti russi, tra i quali ci sarebbero diversi feriti. Alcune persone sono incastrate nell’autobus che si è adagiato sul fianco destro. ...

Incidente a bus sulla Firenze-Siena : un morto e 7 feriti - tutti turisti dell'Est Europa : Gravissimo Incidente questa mattina sulla Siena-Firenze all'altezza di Monteriggioni (Siena) in direzione sud. Tragico il bilancio che parla di almeno un morto e diversi feriti. Un bus turistico...

Bus turistico in una scarpata sulla Firenze-Siena : un morto. «Feriti incastrati nelle lamiere» : Una persona è morto nel ribaltamento dell'autobus avvenuto nel Senese mentre diverse sarebbero le persone ferite. È quanto dice Anas: il raccordo autostradale Siena-Firenze è...

Bus turistico si ribalta vicino a Siena - un morto e diversi feriti : Bus turistico si ribalta vicino a Siena, un morto e diversi feriti L'incidente è avvenuto al chilometro 7 del raccordo autostradale Siena-Firenze. L'autobus è uscito di strada finendo nella scarpata a fianco dell'Autopalio Parole chiave: digitall ...

Siena - si ribalta bus turistico e finisce nella scarpata. Un morto e diversi feriti : Un bus turistico si è ribaltato alle 9.30 sulla Siena–Firenze all’altezza di Monteriggioni (Siena) in direzione sud. Secondo i primi riscontri, una persona risulta deceduta e diversi sono invece feriti. A bordo ci sarebbero turisti di origine russa e alcuni di loro sarebbero incastrati nell’autobus che si è adagiato sul fianco destro. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia stradale oltre ai sanitari del 118. Il bus si è ...

Siena : si ribalta bus turistico - un morto e diversi feriti : Un bus con a bordo turisti stranieri, per cause in corso di accertamento, è uscito di strada ribaltandosi sulla scarpata sul raccordo autostradale Siena-Firenze, tra Badesse e Siena, in direzione sud. Al momento risulta un morto e diversi feriti. Sul posto forze dell’ordine, vigili del fuoco, 118 e il personale Anas. Il raccordo autostradale Siena-Firenze, informa Anas, è provvisoriamente chiuso in direzione Siena, con uscita obbligatoria ...

Incidente a bus turistico sulla Firenze-Siena - un morto e diversi feriti : Gravissimo Incidente questa mattina sulla Siena-Firenze all'altezza di Monteriggioni (Siena) in direzione sud. Tragico il bilancio che parla di almeno un morto e diversi feriti. Un bus turistico...

Siena : si ribalta bus turisti - un morto : 11.18 Un bus turistico si è ribaltato questa mattina intorno alle 9.30 sulla SienaFirenze all'altezza di Monteriggioni (Siena) in direzione sud. Secondo quanto si è appreso,una persona sarebbe morta e altri turisti,di origine russa,sarebbero rimasti feriti.Alcuni sarebbero rimasti incastrati all'interno del bus che si è adagiato su un fianco. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia stradale oltre ai sanitari del 118.

Siena - bus di turisti sfonda il guardrail e si ribalta : 1 morto e feriti - traffico in tilt : Incidente tra Siena e Firenze oggi, mercoledì 22 maggio, nei pressi di Monteriggioni dove un bus carico di turisti ha sfondato il guardrail e si è ribaltato per cause in via di accertamento: ci sarebbero 1 morto e numerosi feriti. Sul posto ambulanze ed elisoccorso. traffico in tilt per chiusura del tratto.Continua a leggere