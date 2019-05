Violenti temporali in Lombardia | nubifragio su Angolo Terme | cascate di fango nel centro

Meteo - raro e sfuggente fenomeno catturato al di sopra di Violenti temporali [FOTO] : Un raro e sfuggente fenomeno Meteo è stato fotografato negli Stati Uniti centrali mentre violenti temporali attraversavano l’area. Quando si verifica un fulmine, solitamente danza attraverso le nuvole di un temporale o colpisce il suolo ma quando le condizioni sono ideali, un certo tipo di fulmine può estendersi ben al di sopra del temporale. Questo tipo di fulmine è conosciuto come “spettro rosso” (“red sprite” in inglese). Si ritiene che il ...

Violenti temporali in Brasile : piogge torrenziali a Rio - 10 morti per inondazioni e frane [GALLERY] : I Violenti temporali che hanno investito Rio de Janeiro da lunedì hanno provocato la morte di almeno 10 persone, travolte da inondazioni e frane. La situazione è critica e il sindaco, Marcelo Crivella, ha dichiarato lo stato di crisi, il più alto livello di allerta, chiedendo alla popolazione di non uscire di casa se non strettamente necessario. Le inondazioni hanno travolto veicoli, sradicato alberi, distrutto infrastrutture, inondato tunnel: ...