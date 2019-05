Sony prevede un supporto a lungo termine per PS4 dopo l' arrivo di PS5

eurogamer

(Di martedì 21 maggio 2019) A quanto pare, nonostante PS5 sia sempre più vicina, l'attuale ammiraglia di casa, PS4, non andrà in pensione molto presto, nemmenol'della console next-gen.A confermarlo è il CEO diInteractive Entertainment, Jim Ryan, che, durante ilIR Day 2019, ha confermato unper PS4il lancio di PS5.Come riporta Gematsu, secondo l'azienda PS4 continuerà ad avere un ruolo cruciale, rimanendo la "fonte di redditività per i prossimi tre anni". Inoltre, l'attuale sistema in commercio avrà il compito di introdurre i giocatori al mondo PlayStation e alla prossima generazione di hardware.Leggi altro...

