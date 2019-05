Partorisce nel boschetto della droga di Rogoredo Bimbo in astinenza

È il secondo caso al mondo! Mamma Partorisce con una cisti nella milza di 18 centimetri : Ha partorito con successo nonostante una cisti di ben 18 centimetri nella milza. Un vero e proprio miracolo reso possibile grazie a una staffetta medica multidisciplinare degli ospedali Sant’Anna e Molinette della Città della Salute di Torino. Da letteratura mondiale si tratterebbe del secondo caso di questo tipo di parto spontaneo a termine di gravidanza, con esito favorevole per la madre e per il feto. Anche se nel primo caso la cisti era di ...

Usa - Partorisce nel bagno del McDonald's e lascia il bimbo nel water : non andrà in carcere : Un'altra di quelle storie alle quali si fa veramente fatica a credere, ma che purtroppo si è verificata veramente negli Stati Uniti d'America, precisamente in California. La protagonista è Sarah Lockner, una donna di 27 anni, che all'epoca dei fatti ricopriva la mansione di cassiera in un McDonald's a Redwood City. In quello stesso fast food, purtroppo, circa un anno fa, la donna incinta ha deciso di mettere al mondo e poi, subito dopo, provare ...

Non me ne ero accorta! Partorisce nel bagno del McDonald's e poi getta il figlio nel water : In California Sarah Lockner, una donna di 27 anni di Redwood City ha partorito nel bagno del Mc Donald's dove lavorava e ha gettato il neonato nel water. È accaduto, circa un anno e mezzo fa durante il suo turno di lavoro. La donna ha iniziato ad avere dei forti crampi alla pancia ed è corsa in bagno. Non vedendola tornare i colleghi l'hanno raggiunta in bagno. Una ha visto sangue ovunque, un'altra, invece, ha notato che la 27enne aveva in ...

Partorisce nel McDonald’s - butta il neonato nel water e tira lo sciacquone : non andrà in carcere : Sarah Lockner, 27 anni, lavorava come cassiera in quel fast food di Redwood City, in California, all'epoca dei fatti. Fu una sua collega a chiamare la polizia, dopo aver visto il piccolo a testa giù nel water. Al giudice la donna disse di non sapere di essere incinta. Se l’è cavata con quattro anni di libertà vigilata.

Bari - Partorisce da sola nel bagno di casa e il piccolo muore : indaga la Procura : Un neonato è stato partorito nel bagno di casa nel quartiere Poggiofranco di Bari: all'arrivo dei soccorritori, però, il piccolo è stato trovato senza vita. A partorire una donna di 43 anni con problemi di salute. A dare l'allarme sono state due persone che vivono nello stesso appartamento. La Procura indaga per stabilire se si è trattato di infanticidio oppure di una disgrazia.Continua a leggere