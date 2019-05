Oroscopo Leone di giugno | mese importante per i sentimenti

L'Oroscopo dell'amore per i single - 22 maggio : Leone estroverso - Bilancia indecisa : Le previsioni astrologiche di mercoledì annunciano l'entrata di Mercurio in Gemelli, quindi una maggiore apertura a comunicare i sentimenti. Gli altri pianeti incrociano le loro energie con l'astro, elargendo dei consigli riassunti nelL'oroscopo dell'amore per i single. L'oroscopo dell'amore di mercoledì Ariete: sono previsti dei cambiamenti positivi per voi amici dell'Ariete e toccheranno la sfera affettiva. Potreste attuare un progetto a cui ...

L'Oroscopo di domani 22 maggio da Ariete a Vergine : Gemelli 'top' - Leone 'flop' : L'oroscopo di domani 22 maggio 2019 anticipa come potrebbe evolvere il prossimo mercoledì in relazione ad amore e lavoro. Dunque in gran fermento l'Astrologia, pronta a mettere a disposizione la nuova classifica stelline quotidiana riguardante i primi sei segni dell'arco zodiacale. Pertanto prima di andare alle analisi su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, vediamo di dare una piccola infarinatura sui migliori e i peggiori del ...

L'Oroscopo di domani 20 maggio 1ª sestina : parte bene la settimana per il Leone : L'oroscopo di domani 20 maggio 2019 porta in primo piano le previsioni e l'Astrologia relativa alla giornata di lunedì. A tenere banco, come al solito, l'andamento riservato dalle stelle ai comparti della vita coincidenti con l'amore e il lavoro. Prima di partire a 'spron battuto' nel dare voce alle predizioni di oggi, ci piace dare risalto al segno migliore nonché al peggiore, ovviamente messo in relazione con la giornata in esame. Allora, ...

Oroscopo 23 maggio : lavoro per Leone - problemi di cuore per Toro : La giornata di giovedì 23 maggio, sarà all'insegna del lavoro per molti segni zodiacali. Tra questi in particolare troviamo Pesci e Sagittario. La Bilancia vivrà una giornata positiva, dopo le precedenti decisamente di poco conto, mentre la Vergine godrà di sentimenti positivi nei confronti del partner. Ancora problemi per il Toro, che passerà un altro giorno circondato da problemi da risolvere. Di seguito, le previsioni per l'Oroscopo della ...

Oroscopo giugno - Leone : aumento di intraprendenza - bene le finanze : Per voi nativi del segno del Leone nel mese di giugno ogni cosa aumenterà: i successi, le amicizie, le opportunità di sfoggiare la vostra intraprendenza. Però con questi aspetti inevitabilmente aumenterà anche la sensazione di aver avuto poco appagamento, poca soddisfazione. Volete di più di quanto riuscite ad afferrare, ma non ci riuscite. Dovreste quindi focalizzarvi su ciò che non avete rispetto a ciò che è già in vostro possesso, e da questa ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia dal 20 al 26 maggio : Cancro passionale - Leone nervoso : Le previsioni astrali dedicate alle relazioni a due settimanali di maggio approfondiscono le sensazioni amorose mediante i transiti planetari favorevoli. Il seguente oroscopo dell'amore di coppia studia le relazioni a due di ciascun segno zodiacale. L'oroscopo dell'amore dall'Ariete alla Vergine Ariete: Marte in opposizione a Plutone vi disturba un po' e potreste acquisire un atteggiamento temerario nei confronti dell'amore, a tratti imprudente. ...

Oroscopo del giorno 20 maggio : Leone incerto - novità per la Vergine - Gemelli instabile : Le previsioni degli astri per lunedì 20 maggio prevedono una Bilancia alle prese con il chiarimento di alcune situazioni, mentre l'Acquario dovrà fare delle scelte molto importanti. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: negli ultimi giorni potreste aver vissuto qualche contrattempo o essere stati male. La situazione non è molto favorevole per il vostro segno zodiacale, soprattutto dal punto ...

L'Oroscopo settimanale fino al 26 maggio : Pesci romantico - Leone deluso : L'oroscopo settimanale approfondisce le sensazioni amorose e le opportunità lavorative con precisione e magia. Puntando sui transiti planetari favorevoli, le previsioni astrali della settimana diventano intense e promettenti. Astri e oroscopo settimanale dall'Ariete alla Vergine Ariete: Giove e Luna in sinergia a inizio settimana, approfondiscono le vostre sensazioni, producendo benessere. Simpatici e gioviali, otterrete successo in ambito ...

L'Oroscopo di domani 18 maggio : Leone rigido - Scorpione indipendente : L'oroscopo di sabato si riempie di nuove opportunità, tutte da approfondire nelle previsioni astrologiche dedicate a ciascun segno zodiacale. Buone notizie nelL'oroscopo di sabato Ariete: sul lavoro avvertire una certa lentezza che vi impedisce di proporre nuove idee, di lavorare con quella grinta che vi è consona. La quadratura con Marte si fa sentire e rallenta un tantino la vostra corsa verso la felicità ma non temete, siete ancora in ...

L'Oroscopo dell'amore per i single - 17 maggio : Cancro incostante - Leone sfacciato : Le opportunità amorose e la felicità sono garantite dalle previsioni astrali di venerdì 17 maggio. I cuori solitari dovranno approfondire le loro sensazioni per raggiungere il loro traguardo amoroso, complice L'oroscopo dell'amore per i single. I cuori solitari e L'oroscopo dell'amore di venerdì Ariete: Venere si trasferisce dal vostro cielo a quello del Toro ma non vi abbandona, lasciandovi la consapevolezza di aprirvi all'amore con maggiore ...

Oroscopo del giorno 18 maggio : Leone in recupero - Vergine altalenate - Pesci sereno : Le previsioni degli astri per sabato 18 maggio prevedono una giornata di tensione per Gemelli, mentre l'umore della Vergine sarà altalenante. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: in quest'ultimo periodo siete molto agitati e avete bisogno di maggiore prudenza per affrontare le giornate che verranno. Ultimamente ci sono stati alcuni cambiamenti che hanno stravolto i vostri equilibri. Cercate ...

Oroscopo settimanale dal 3 al 9 giugno : Capricorno ambizioso - Leone agguerrito : Durante la settimana che va dal 3 al 9 giugno 2019 troviamo Mercurio passare dai Gemelli al Cancro, dove stazionano il Nodo Lunare e Marte. La Luna viaggerà dai Gemelli alla Vergine, mentre Urano e Venere si troveranno nel segno del Toro. Plutone e Saturno continueranno il loro moto in Capricorno e Giove proseguirà sui gradi del Sagittario. Nettuno stabile nel segno dei Pesci ed il Sole rimarrà in Gemelli. Di seguito le previsioni astrologiche ...

L'Oroscopo dell'amore per i single - 16 maggio : Toro deluso - Leone affascinante : I segni zodiacali nelle previsioni astrali di giovedì dovranno fare i conti con l'approfondimento del loro stato d'animo. I transiti planetari invitano a scacciare paure e incertezze, per ottenere una felicità sentimentale che solo L'oroscopo dell'amore per i single può garantire. Previsioni astrali di giovedì Ariete: apparirete alquanto confusi nei confronti delle opportunità amorose, vivendo sensazioni contrastanti e provando attrazione per ...

L'Oroscopo settimanale dal 20 al 26 maggio : Gemelli top - belle notizie per Leone : La prossima settimana sarà splendida per l'Acquario, mentre per il Capricorno potrebbero esserci alcune problemi sentimentali. Scopriamo le previsioni degli astri della settimana da lunedì 20 a domenica 26 per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: Venere in congiunzione sul vostro segno vi regalerà delle belle emozioni. Chi è ancora single potrebbe fare un incontro molto interessante. Anche a livello lavorativo arriveranno delle ...