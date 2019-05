Mario Bozzoli | il procuratore | “Ucciso dai nipoti in fonderia | ma non nel forno Il

ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 maggio 2019) Un cadavere non esiste, ma l’omicidio dell’imprenditorec’è stato. Ildella ditta, a lungo al centro delle indagini, in realtà non c’entra, anche perché le dimensioni dell’impianto non sono compatibili con la distruzione di un corpo umano. Ma il delitto c’è stato e a commetterlo sono stati idella vittima, Alex e Giacomo, ora accusati di omicidio volontario premeditato e distruzione di cadavere. Sono queste le conclusioni della Procura generale di Brescia che ha chiuso l’inchiesta sul caso del titolare della, scomparso dall’8 ottobre 2015 dalla sua azienda che gestiva a Marcheno – nell’alta Valtrompia – insieme al fratello Adelio e ai figli di quest’ultimo. “Non c’è stato un minimo elemento in tre anni e mezzo di indagine che possa aver fatto ipotizzare la presenza in ...

