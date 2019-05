Le ragazze si divertono | 36 ore di bikini | mare e bellezza in Sardegna

vanityfair

(Di martedì 21 maggio 2019) Trentasei ore incon SOLOBLUTrentasei ore incon SOLOBLUTrentasei ore incon SOLOBLUTrentasei ore incon SOLOBLUTrentasei ore incon SOLOBLUTrentasei ore incon SOLOBLUTrentasei ore incon SOLOBLUTrentasei ore incon SOLOBLUTrentasei ore incon SOLOBLUTrentasei ore incon SOLOBLUTrentasei ore incon SOLOBLUTrentasei ore incon SOLOBLUTrentasei ore incon SOLOBLUTrentasei ore incon SOLOBLUTrentasei ore incon SOLOBLUTrentasei ore incon SOLOBLUTrentasei ore incon SOLOBLU«Fai le valigie e partiamo!». Direzione. È il sogno di ogni weekend di maggio (e non solo). La meta prescelta è laperché, si sa, ildi un’isola ha altri colori. La Costa Smeralda è il mix perfetto di sole, natura paradisiaca e serate esclusive. E lì, ...

syriagrasso : RT @Melissafardin2: Guardate come Edo guarda Ele Questo è vero amore non quello che vediamo nella realtà di ragazze e ragazzi che si divert… - Ama_TeenAngels : RT @Melissafardin2: Guardate come Edo guarda Ele Questo è vero amore non quello che vediamo nella realtà di ragazze e ragazzi che si divert… - keleenss : RT @Melissafardin2: Guardate come Edo guarda Ele Questo è vero amore non quello che vediamo nella realtà di ragazze e ragazzi che si divert… -