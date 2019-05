‘La Fagianata di Magrini’ | “Domani vince Viviani | Nibali attaccherà a Ceresole E la neve

oasport

(Di martedì 21 maggio 2019) Riccardo Magrini, noto commentatore tecnico di Eurosport, ci racconta il “suo” Giro d’Italia 2019 con “La”, rubrica giornaliera che potrete leggere ogni sera su OA Sport. DECIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2019 L’ANALISI DELLA TAPPA DI OGGI: Mi aspettavo la vittoria di. Si vede che tutte le annate non sono uguali, non riesce a fare una volatante: un altro secondo posto dopo quello di Pesaro, dispiace per i nostri colori. Bravo Demare, c’è anche un po’ d’Italia perché è stato pilotato da Guarnieri. Non so sesia in difficoltà psicologica dopo che gli hanno tolto la vittoria a inizio Giro, ora non è freddo nel valutare le situazioni: oggi era alla ruota di Demare e poi si è messo a ruota di Ewan. Quando cerchi la vittoria a tutti i costi a volte non riesci a essere così lucido, ma non credo che sia un problema psicologico: penso che sia un po’ dovuto a ...

