Il CorSport fa chiarezza sulla clausula di Ancelotti Il sodalizio De Laurentiis è forte

(Di martedì 21 maggio 2019) Il Corriere dello Sport fadel contratto tirata in ballo danel postpartita con l’Inter. Nessuno sapeva dell’esistenza dellae l’averla nominata in un momento in cui si è messa in discussione la sua permanenza al Napoli, anzi la sua partenza destinazione Juve, ha sollevato più di qualche perplessità. Nulla di tutto questo secondo il, lac’è, ma è solo per semplificare il rinnovo del tecnico. Al contrario di quanto previsto nel contratto di Sarri, conbasterà non fare nulla perché il rinnovo del contratto sia automatico. Ilè solido, improntato su una simpatia ed empatia totale e adesso si passerà alla seconda fase del ciclo: il mercato che verrà. Nessun timore dunque per la permanenza di Carlo a Napoli, presidente e allenatore hanno già programmato un incontro per dopodomani per ...

