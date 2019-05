I pasdaran sono un' organizzazione terroristica?

huffingtonpost

(Di martedì 21 maggio 2019) Gli USA il 15 Aprile 2019 hanno definito il “Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica” (IRGC), parte dell’esercito iraniano, una Foreign Terrorist Organization (FTO), spostando quindi la sua collocazione da finanziatore (EO 13382, 2007) di gruppi islamici a.Trump l′8 Aprile ha dichiarato:“Questo passo senza precedenti, guidato dal Dipartimento di Stato, riconosce la realtà che l’Iran non è solo uno Stato sponsor del terrorismo, ma che l’IRGC partecipa attivamente, finanzia e promuove il terrorismo come strumento di governo. Il principale mezzo del governo per dirigere e attuare la sua campagnaglobale”.Questa è la prima volta che Washington considera terrorista una componente di un altro stato. In questo modo gli USA rinforzano la loro pressione sull’Iran con ...

