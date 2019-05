GAETANO ARENA DETTAGLI INTIMI SU ERICA PIEMONTE ' Mutandine bagnate' | Iva rilancia

Ecco perché ho raccontato dettagli intimi su Erica! GAETANO ARENA si confida con Francesca : Gaetano si confida con la De André sul flirt avuto con la gieffina Erica Piamonte, dicendosi un inguaribile ingenuo. Nella casa del Grande Fratello ha confidato il motivo per cui si era recentemente lasciato andare ad alcune bollenti esternazioni, sul conto della sfera sessuale della coinquilina: "L'ho fatto in modo ironico e ingenuo. Che devo fare?". Adesso vedremo se Arena la spunterà alla prova-televoto, dopo essere stato fortemente ...

GAETANO ARENA minaccia di abbandonare il Grande Fratello : Potrebbe rivelarsi una piacevole scoperta tra i nuovi concorrenti nel gioco del Grande Fratello. Il gieffino napoletano che vive a Milano ha minacciato di abbandonare la casa più spiata d'Italia e intanto non si parla d'altro. Gaetano Arena, il concorrente che sembra aver stretto un legame molto forte con la coinquilina Erica Piamonte. I due sono entrambi bellissimi e secondo i telespettatori di Canale 5 tra loro potrebbe nascere del ...

GAETANO ARENA lascia il Grande Fratello? Il concorrente sbotta : “Non ce la faccio più” : Grande Fratello, Gaetano vuole andare via: le ultime news dalla Casa Gaetano Arena lascia il Grande Fratello? Il concorrente napoletano, che vive a Milano, ha spiazzato i suoi coinquilini manifestando la voglia di abbandonare il gioco. Non ha grosse difficoltà a relazionarsi con il gruppo, anzi è ben integrato e molti gli sono vicino. Dunque […] L'articolo Gaetano Arena lascia il Grande Fratello? Il concorrente sbotta: “Non ce la ...

Grande Fratello 2019 - Erica Piamonte e GAETANO ARENA sempre più hot sotto le coperte : «Non ce la faccio - sei pazzo» : Atmosfera sempre più incandescente al Grande Fratello. Dopo i primi baci di ieri, la passione tra Erica Piamonte e Gaetano Arena sta diventando incontenibile. Se per il...

Grande Fratello : scatta la passione tra Erica Piamonte e GAETANO ARENA - la confessione della gieffina : I due gieffini si baciano, poi il ragazzo confessa: "Ha un potenziale molto alto ma il suo atteggiamento rovina tutto".

GAETANO ARENA LASCIA IL GRANDE FRATELLO 16?/ Amore in corso con Erica : Perché GAETANO ARENA vuole LASCIAre la casa del GRANDE FRATELLO 16? Il collaboratore di Fabrizio Corona sta valutando la possibilità di abbandonare il gioco

GF 16 - Michael Terlizzi potrebbe aver bestemmiato parlando con GAETANO Arenal : Risale a pochissimi minuti fa un dialogo tra Michael Terlizzi e Gaetano Arena al Grande Fratello che sta facendo molto discuterei. Stando a quello che si dice sui principali social network in queste ore, il figlio dell'ex naufrago Franco si sarebbe lasciato sfuggire una bestemmia mentre parlava con un altro concorrente di cinema. Non sappiamo se il ragazzo ha davvero imprecato davanti alle telecamere ma alcuni utenti del web, dopo aver visionato ...

GF16 GAETANO ARENA rifiutato da Martina - secondo lui il problema sarebbe dovuto alla sua età : Grande Fratello, Gaetano Arena prende un due di picche, da Martina Nasoni L’avvicinamento tra Gaetano Arena e Martina Nasoni al Grande Fratello sembrerebbe essersi congelato al momento. Nei giorni scorsi la ragazza si era rifiutata di baciare il compagno di reality, spinto dagli altri coinquilini a insistere con il corteggiamento. In queste ore il modello è stato … Continue reading GF16 Gaetano Arena rifiutato da Martina, secondo lui il ...