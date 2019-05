Casa Bianca fa mezzo passo indietro su Huawei Ren Zhengfei | Ci

huffingtonpost

(Di martedì 21 maggio 2019) Washington ammorbidisce la sua posizione controe concede una tregua di 90 giorni al colosso cinese. Il Dipartimento del Commercio americano ha annunciato che parte delle restrizioni nei confronti dell’azienda inserita nella blacklist verranno sospese fino al 19 agosto. La decisione americana è stata presa per dare un periodo di transizione a tutti ed evitare disagi agli utenti. La sospensione del bando riguarda però solamente tecnologie già in commercio, mentre rimane in vigore sui nuovi prodotti in fase di sviluppo. Washington sostiene chemette a rischio la sicurezza nazionale per la sua vicinanza con il governo di Pechino che utilizzerebbe le sue aziende hi-tech per spiare gli avversari.Domenica Google ha sospeso la licenza Android ae ciò significa che gli utenti potrebbero improvvisamente non poter più utilizzare ...

