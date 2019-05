Vera catastrofe per smartphone Huawei e Honor senza più aggiornamenti e Play Store | come

optimaitalia

(Di lunedì 20 maggio 2019) Non è una bufala ma unae propria "disgrazia" che si abbatte su. Questo ultimi non beneficeranno più deglidi sistema maggiori ma neanche di quelli mensili di sicurezza e addirittura neanche accederanno alGoogle e a tanti altri servizi Android nel futuro: uno stravolgimento in negativo senz'altro per l'azienda ma anche per tutti coloro che posseggono un dispositivo del produttore.Tutta colpa di Trump verrebbe da dire: la lotta ingaggata dal Governo americano contro l'azienda cinese è nota a tutti ma dopo tante minacce si è passati ai fatti con la creazione di una lista nera (Entity List) di società con cui le aziende statunitensi non possono avere accordi e partnership di qualsiasi tipo, a meno che non abbiano una specifica licenza. In soldoni questo significa chenon può acquistare attrezzature hardware ma anche ...

