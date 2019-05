Tennis | Fognini a ridosso della top 10 Atp | Djokovic e Halep leader

Tennis - Ranking ATP (20 maggio 2019) : Novak Djokovic in vetta - Fabio Fognini è n.11 del mondo : Il serbo Novak Djokovic è sempre sul trono del Ranking ATP di Tennis. Il giocatore nativo di Belgrado, finalista degli Internazionali d’Italia 2019, è in vetta alla graduatoria (12355 punti) a precedere il trionfatore del torneo di Roma Rafael Nadal (7945 punti), che si sta preparando nel miglior modo possibile in vista del Roland Garros 2019 (26 maggio-9 giugno). In terza posizione l’elvetico Roger Federer (5950 punti), costretto al ...

Tennis - Fabio Fognini annuncia il forfait a Ginevra - al suo posto wild card per Alexander Zverev : Fabio Fognini dà appuntamento direttamente al Roland Garros: il ligure, eliminato agli ottavi da Stefanos Tsitsipas agli Internazionali d’Italia di Roma, ha rinunciato a disputare il torneo ATP 250 di Ginevra, in Svizzera, che oggi vede partire le qualificazioni e domani il tabellone principale. Il ligure dunque giocherà direttamente il secondo Slam stagionale: al suo posto concessa una wild card al tedesco Alexander Zverev, eliminato a ...

Internazionali d’Italia – Troppo Tsitsipas per Fognini : il Tennista azzurro si arrende agli ottavi di finale : Stefanos Tsitsipas accede ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia: il tennista greco elimina Fabio Fognini in due set Niente da fare per Fabio Fognini. Il tennista azzurro, numero 12 del mondo, ha dovuto abbandonare gli Internazionali d’Italia agli ottavi di finale. Dopo la vittoria della mattina contro Albot, Fognini ha cercato il bis contro un avversario di ben altra caratura, il giovane talento greco Stefanos Tsitsipas, numero ...

Tennis - Internazionali di Roma : Kyrgios - follia e squalifica. Fognini agli ottavi : Dopo la pioggia di ieri è tornato il sole sulla Capitale che ha vissuto una giornata all'insegna del Tennis. Tantissime le partite in programma agli Internazionali BNL d'Italia, con molti giocatori costretti ad affrontare due partite per recuperare i match non giocati a causa del meteo. Occhi puntati sugli italiani con Fognini unico a passare il turno, al netto delle sconfitte di Cecchinato, Berrettini e il talentino Sinner. A catalizzare ...

Fabio Fognini e il Tennis mentale di coach Josè Perlas : La prossima frontiera? Il mentale. Lo sport tutto, e il tennis in particolare, al Simposio del Foro Italico di Roma, pre-Masters 1000, indica la strada. Il guru Nick Bollettieri benedice il percorso. José Perlas, coach spagnolo dal super pedigree sorride sornione ripensando a come ha cambiato la vita a molti talenti indecisi. Da Carlos Moya, che ha portato a una finale, a un titolo Slam e addirittura al numero 1 del mondo, all'altro iberico ...

Tennis - Ranking ATP (13 maggio 2019) : Novak Djokovic in vetta - Fabio Fognini si avvicina alla top-10 : Il serbo Novak Djokovic è sempre sul trono del Ranking ATP di Tennis. Nole, dopo il trionfo nel Masters 1000 di Madrid, ha rafforzato la propria leadership portandosi a quota 12115 punti davanti allo spagnolo Rafael Nadal (7945). Alle loro spalle qualcosa cambia visto che l’austriaco Dominic Thiem (quarto) scavalca il tedesco Alexander Zverev (quinto), che risente dell’eliminazione ai quarti di finale del 1000 spagnolo. In terza ...

Tennis - tutta la stima per David Ferrer : anche Djokovic e Fognini “salutano” lo spagnolo : David Ferrer è arrivato al capolinea della sua splendida carriera da Tennista professionista ed ha ricevuto messaggi di stima da tutti i suoi colleghi David Ferrer si ritira dal Tennis professionistico. L’ultimo dei ‘terraioli’ lascia dunque il tour incassando messaggi di stima da tutti i suoi colleghi, sintomo che in questi anni Ferrer ha seminato bene meritandosi il rispetto mostrato in questi giorni nei suoi confronti. ...

Tennis - ATP Masters 1000 Madrid 2019 : i risultati degli ottavi di finale (9 maggio). Avanti tutti i big - fuori Fabio Fognini e Kei Nishikori : Si sono disputati oggi a Madrid gli ottavi di finale del torneo ATP Masters 1000 di Tennis: sulla terra battuta spagnola l’unica (parziale) sorpresa di giornata è l’eliminazione del nipponico Kei Nishikori, testa di serie numero 6, per mano dell’elvetico Stan Wawrinka. Purtroppo in casa Italia arriva l’eliminazione dell’ultimo azzurro in gara. Abbiamo parlato in separata sede della sconfitta del nostro Fabio Fognini ...

Tennis : Fabio Fognini - ora la top-10 è più difficile. Decisivi Roma e Roland Garros : Fabio Fognini è stato eliminato dal Masters 1000 di Madrid. Il Tennista ligure si è arreso agli ottavi di finale contro l’austriaco Dominic Thiem ed è una sconfitta che ha rallentato la corsa del nativo di Arma di Taggia alla top-10 del ranking mondiale. Da lunedì Fognini sarà il nuovo numero undici del mondo, sua miglior classifica di sempre, ma il distacco dal decimo posto di Marin Cilic potrebbe aumentare ancora al termine di questa ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : Fabio Fognini deve cedere ad un grande Dominic Thiem ai quarti di finale. L’azzurro ko in due set : Niente da fare per il nostro Fabio Fognini (n.12 del mondo) impegnato questo pomeriggio negli ottavi di finale del “Mutua Madrid Open”, quarto Masters 1000 stagionale, in corso sui campi in terra battuta della “Caja Magica” della capitale spagnola. Il ligure, tornato abile dopo l’infortunio rimediato nel giorno del trionfo a Montecarlo, si è dovuto arrendere all’austriaco Dominic Thiem, numero 5 del ranking e del ...