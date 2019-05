Salvini | “Porti chiusi” | ma Giletti lo smentisce in diretta con la notizia dello sbarco

Sea Watch : “Ragioni umanitarie - entriamo in acque italiane”. Salvini : “Porti restano chiusi” : La nave Sea Watch con a bordo 47 migranti al largo di Lampedusa ha deciso di oltrepassare il limite delle acque territoriali italiani infrangendo il divieto ed entrare in acque italiane. La decisione è stata presa “per ragioni umanitarie ”. Uno dei medici della nave: “Alcune persone a bordo parlano di suicidio”.Continua a leggere

Mare Jonio salva 30 migranti : tra loro una bimba di 1 anno. Salvini : “Porti chiusi” : 30 naufraghi salva ti al largo della Libia: tra loro ci sono due donne incinte e una bimba di un anno. Salvini commenta così: "Un conto è una nave della Marina Militare che, attraverso il suo ministro di riferimento, si assumerà le proprie responsabilità, un altro una nave di privati o dei centri sociali come la Mare Jonio . Per loro , i porti restano chiusi".Continua a leggere

Migranti - Pd a Salvini : “Mente sui rimpatri - ne promise 500mila”. Il ministro : “Porti restano chiusi” : Scontro nel corso del question time tra il ministro dell’Interno, Matteo Salvini , e il Partito democratico in tema di rimpatri e decreto Sicurezza. Il ministro ha sottolineato il numero dei rimpatri volontari assistiti: “Dal primo gennaio a oggi ne sono stati fatti 1.283”, per poi rivendicare come, a suo dire, la riforma del sistema Sprar “non sia una limitazione del diritto di accedere al modello di accoglienza, ma ...

Di Maio : “Porti chiusi misura occasionale - di fronte a crisi non basterebbe. Salvini convincesse Orban ad accettare le quote” : La crisi in Libia va affrontata con “testa”, senza “fare il duro con l’altro”, anche perché c’è la possibilità che “possano riprendere gli sbarchi verso le nostre coste”. Luigi Di Maio nega, ma durante la sua intervista al Corriere della Sera mentre è in viaggio verso gli Emirati Arabi, molte delle sue frasi sono rivolte all’altro vicepremier, Matteo Salvini, se non altro per marcare una linea, per ...